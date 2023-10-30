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Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 30.10.2023
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13:55 30.10.2023 (обновлено: 17:44 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/mediaforum-1906157348.html
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 30.10.2023
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:55
2023-10-30T17:44
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
владимир соловьев (телеведущий)
александр хинштейн
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906155860_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_0d6878b247f4b0a57ed261c4c2842f60.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы"."Если на прошлогоднем форуме присутствовало порядка 200 участников, то на это мероприятие уже аккредитовалось свыше 300 высококлассных профессионалов из государств-членов Содружества", – добавил Киселёв.Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху."Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", – рассказала РИА Новости Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичюс и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.
https://ria.ru/20231026/laureat-1905515834.html
https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
новости агентства, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), александр хинштейн, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев (телеведущий), Александр Хинштейн, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
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Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".
"Если на прошлогоднем форуме присутствовало порядка 200 участников, то на это мероприятие уже аккредитовалось свыше 300 высококлассных профессионалов из государств-членов Содружества", – добавил Киселёв.
Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
"Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", – рассказала РИА Новости Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.
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На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичюс и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.
 
Новости агентстваРоссияМИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ХинштейнФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГ
 
 
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