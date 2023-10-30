https://ria.ru/20231030/mediaforum-1906157348.html

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ - РИА Новости, 30.10.2023

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:55

2023-10-30T13:55

2023-10-30T17:44

новости агентства

россия

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

владимир соловьев (телеведущий)

александр хинштейн

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906155860_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_0d6878b247f4b0a57ed261c4c2842f60.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы"."Если на прошлогоднем форуме присутствовало порядка 200 участников, то на это мероприятие уже аккредитовалось свыше 300 высококлассных профессионалов из государств-членов Содружества", – добавил Киселёв.Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху."Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", – рассказала РИА Новости Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.На форуме выступят генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичюс и многие другие. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.

https://ria.ru/20231026/laureat-1905515834.html

https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня", дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), александр хинштейн, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг