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На Камчатке сообщили о землетрясении магнитудой 5,2
На Камчатке сообщили о землетрясении магнитудой 5,2 - РИА Новости, 30.10.2023
На Камчатке сообщили о землетрясении магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Беринговом море у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:57
2023-10-30T08:57
2023-10-30T08:57
происшествия
берингово море
камчатка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Беринговом море у берегов Камчатки, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Днём 30 октября в акватории Берингова моря зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие. На глубине 62 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2. Эпицентр находился в акватории Берингова моря, в 116 километрах северо-западнее села Никольского Алеутского округа", - сообщает МЧС. В селе Никольском, которое является единственным населенным пунктом на Командорах, событие не ощущалось. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20231028/zemletryasenie-1905763566.html
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происшествия, берингово море, камчатка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Берингово море, Камчатка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке сообщили о землетрясении магнитудой 5,2
МЧС: землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Беринговом море у берегов Камчатки