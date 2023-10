https://ria.ru/20231030/malayziya-1906113805.html

В Малайзии предложили отключать свет в случае ЛГБТ-инцидентов на концертах

В Малайзии предложили отключать свет в случае ЛГБТ-инцидентов на концертах

2023-10-30T11:28

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Малайзии предложили организаторам концертов ввести специальный аварийный выключатель, чтобы избежать нежелательных инцидентов во время выступлений, таких как однополый поцелуй участников британской группы The 1975, сообщает малайзийский портал Star. В июле Малайзия запретила концерт британской инди-рок-группы The 1975 из-за однополого поцелуя исполнителей и тирады против законов страны, связанных с запретом пропаганды ЛГБТ. Заместитель министра связи и цифровых технологий Малайзии Тео Не Чинг заявил, что новая инструкция была издана после скандального инцидента. "Правительство попросило организаторов концертов отключать электроэнергию в случае каких-либо нежелательных происшествий во время выступления. Это новое руководство издано после инцидента с участием The 1975. Мы надеемся, что благодаря более строгим правилам иностранные артисты будут уважать местную культуру", - подчеркнул чиновник. Он добавил, полиция также будет участвовать в проверке анкетных данных иностранных артистов, прежде чем они смогут выступать в Малайзии. По словам Чинга, на самом выступлении также будет присутствовать представители специального комитета, чтобы следить за соблюдением правопорядка. "Во время выступления мы обеспечиваем присутствие на месте проведения соответствующих заинтересованных сторон, таких как департамент иммиграции, полиция и местные власти", - пояснил чиновник.

