https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906283503.html

В ООН осудили тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы

В ООН осудили тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

В ООН осудили тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы

ООН осуждает тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:35

2023-10-30T20:35

2023-10-30T20:35

в мире

махачкала

тель-авив

израиль

стефан дюжаррик

беспорядки в аэропорту махачкалы

оон

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ООН, 30 окт – РИА Новости. ООН осуждает тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. "Насколько я понимаю, силы безопасности и правительство восстановили порядок, но мы однозначно осуждаем действия и слова тех людей, которые пытались штурмовать аэропорт, которые пытались охотиться на людей только из-за их религии. И мы осуждаем эти акты антисемитизма", – сказал Дюжаррик. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906150752.html

https://ria.ru/20231029/gaza-1905938264.html

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