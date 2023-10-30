https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906237954.html
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале
Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы, все они были вывезены и уже покинули дагестанский город, заявил посол... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:16
2023-10-30T17:16
2023-10-30T17:18
в мире
израиль
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы, все они были вывезены и уже покинули дагестанский город, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви."К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Там были и граждане, у которых есть израильский и российский паспорта, были те, у кого только израильский или только российский паспорт. Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось - все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале", - сказал посол в интервью RTVI. Посол отметил, что "любое проявление антисемитизма, неважно - где, это ужасное явление".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия
В мире, Израиль, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале
Посол: граждан Израиля удалось вывезти из Махачкалы, никто не пострадал
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы, все они были вывезены и уже покинули дагестанский город, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Там были и граждане, у которых есть израильский и российский паспорта, были те, у кого только израильский или только российский паспорт. Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось - все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале", - сказал посол в интервью RTVI. Посол отметил, что "любое проявление антисемитизма, неважно - где, это ужасное явление".
Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация
сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
Муфтий отметил недопустимость упоминания Аллаха во время беспорядков
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов
заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
США увидели свое спасение в антисемитизме