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Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
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17:16 30.10.2023 (обновлено: 17:18 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906237954.html
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале
Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы, все они были вывезены и уже покинули дагестанский город, заявил посол... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T17:16
2023-10-30T17:18
в мире
израиль
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы, все они были вывезены и уже покинули дагестанский город, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви."К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Там были и граждане, у которых есть израильский и российский паспорта, были те, у кого только израильский или только российский паспорт. Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось - все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале", - сказал посол в интервью RTVI. Посол отметил, что "любое проявление антисемитизма, неважно - где, это ужасное явление".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
https://ria.ru/20231030/muftiy-1906172444.html
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в мире, израиль, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия
В мире, Израиль, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Россия
Посол заявил, что граждане Израиля не пострадали в беспорядках в Махачкале

Посол: граждан Израиля удалось вывезти из Махачкалы, никто не пострадал

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы, все они были вывезены и уже покинули дагестанский город, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
"К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Там были и граждане, у которых есть израильский и российский паспорта, были те, у кого только израильский или только российский паспорт. Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось - все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале", - сказал посол в интервью RTVI. Посол отметил, что "любое проявление антисемитизма, неважно - где, это ужасное явление".
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В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
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В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
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