https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906167385.html

ФАДН после событий в Махачкале призвало не поддаваться на провокации

ФАДН после событий в Махачкале призвало не поддаваться на провокации - РИА Новости, 30.10.2023

ФАДН после событий в Махачкале призвало не поддаваться на провокации

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России после событий в Дагестане призывает не поддаваться на провокации и сохранять межнациональное... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:26

2023-10-30T14:26

2023-10-30T14:26

общество

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России после событий в Дагестане призывает не поддаваться на провокации и сохранять межнациональное согласие, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Оценивая воскресные беспорядки в Дагестане, в агентстве заявили, что Россия столкнулась с беспрецедентным вызовами, циничные действия, предпринимаемые оппонентами, преследуют своей единственной целью подорвать фундаментальные основы нашего государства, разобщить многонациональный народ России. "Федеральное агентство по делам национальностей настойчиво призывает соблюдать спокойствие, проявлять уважение друг к другу и не поддаваться на провокации. Необходимо взвешенно оценивать ситуацию, уважать и соблюдать законы нашей страны, сохранять межнациональное согласие", - говорится в заявлении ведомства, переданном РИА Новости. Отмечается, что ФАДН России "категорически осуждает перенос конфликтов из-за рубежа, в том числе путем распространения лживой информации, тиражирования тезисов, направленных на разжигание ненависти по национальному и религиозному признакам". В ведомстве подчеркнули, что в период серьезных испытаний и трагических событий на Ближнем Востоке "наша общая задача – сохранять единство, эффективно противодействовать антироссийской пропаганде, защищать граждан, в первую очередь, молодежь от ее влияния". В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906104367.html

махачкала

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T14:26 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы