https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей

Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей - РИА Новости, 30.10.2023

Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей

Ущерб от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:48

2023-10-30T13:48

2023-10-30T14:01

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Ущерб от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов."Ущерб составил несколько миллионов рублей: может 2-3 миллиона, может 10 миллионов, пока не могу точно сказать. Идет оценка ущерба", – сказал Рамазанов.По его словам, участники беспорядков сломали, в частности, камеры и заборы."Самое дорогое – камеры, ломали их, чтобы не распознавали", – отметил собеседник агентства.По его словам, сейчас обстановка в аэропорту спокойная.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T13:48 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия