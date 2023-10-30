https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html
Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей
Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей - РИА Новости, 30.10.2023
Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей
Ущерб от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:48
2023-10-30T13:48
2023-10-30T14:01
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Ущерб от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов."Ущерб составил несколько миллионов рублей: может 2-3 миллиона, может 10 миллионов, пока не могу точно сказать. Идет оценка ущерба", – сказал Рамазанов.По его словам, участники беспорядков сломали, в частности, камеры и заборы."Самое дорогое – камеры, ломали их, чтобы не распознавали", – отметил собеседник агентства.По его словам, сейчас обстановка в аэропорту спокойная.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906090690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
2023-10-30T13:48
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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков
В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана
2023-10-30T13:48
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PT0M46S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, происшествия
Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Происшествия
Ущерб от погрома в аэропорту Махачкалы оценили в несколько миллионов рублей
Гендиректор Рамазанов оценил ущерб аэропорту Махачкалы от 2 до 10 млн рублей
МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Ущерб от беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы составил несколько миллионов рублей, сообщил РИА Новости генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов.
«
"Ущерб составил несколько миллионов рублей: может 2-3 миллиона, может 10 миллионов, пока не могу точно сказать. Идет оценка ущерба", – сказал Рамазанов.
По его словам, участники беспорядков сломали, в частности, камеры и заборы.
«
"Самое дорогое – камеры, ломали их, чтобы не распознавали", – отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас обстановка в аэропорту спокойная.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.
Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора"
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.