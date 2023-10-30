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Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
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12:44 30.10.2023 (обновлено: 15:21 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906136597.html
Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, им займется... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:44
2023-10-30T15:21
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
беспорядки в аэропорту махачкалы
александр бастрыкин
тель-авив
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, им займется центральный аппарат, сообщили в пресс-службе ведомства."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате", — говорится в релизе.Кроме того, Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях, после чего поручил передать дело в Главное следственное управление для полного, объективного и тщательного расследования.Сейчас следователи допрашивают участников беспорядков, у причастных к их организации проходят обыски. Кроме того, сотрудники СК осмотрели место происшествия, зафиксировали повреждения имущества, изъяли записи с камер видеонаблюдения.Накануне вечером местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре власти заявили, что взяли ситуацию под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы, александр бастрыкин, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Александр Бастрыкин, Тель-Авив, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

© AP PhotoБеспорядки в аэропорту Махачкалы
Беспорядки в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, им займется центральный аппарат, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате", — говорится в релизе.
Кроме того, Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях, после чего поручил передать дело в Главное следственное управление для полного, объективного и тщательного расследования.
Сейчас следователи допрашивают участников беспорядков, у причастных к их организации проходят обыски. Кроме того, сотрудники СК осмотрели место происшествия, зафиксировали повреждения имущества, изъяли записи с камер видеонаблюдения.
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Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре власти заявили, что взяли ситуацию под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.
По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
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ПроисшествияМахачкалаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Беспорядки в аэропорту МахачкалыАлександр БастрыкинТель-АвивФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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