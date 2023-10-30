https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906136597.html

Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

Бастрыкин поставил на контроль дело о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, им займется... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:44

2023-10-30T12:44

2023-10-30T15:21

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

беспорядки в аэропорту махачкалы

александр бастрыкин

тель-авив

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_523c1002eded75f954b590b3b4029bfd.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, им займется центральный аппарат, сообщили в пресс-службе ведомства."Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д. В. установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате", — говорится в релизе.Кроме того, Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях, после чего поручил передать дело в Главное следственное управление для полного, объективного и тщательного расследования.Сейчас следователи допрашивают участников беспорядков, у причастных к их организации проходят обыски. Кроме того, сотрудники СК осмотрели место происшествия, зафиксировали повреждения имущества, изъяли записи с камер видеонаблюдения.Накануне вечером местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.Аэропорт временно закрыли, самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли силовики, и вскоре власти заявили, что взяли ситуацию под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Правоохранители установили личности 150 человек, 60 из них задержали.По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

https://ria.ru/20231030/peskov-1906141176.html

махачкала

россия

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), беспорядки в аэропорту махачкалы, александр бастрыкин, тель-авив, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)