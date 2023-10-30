https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906107720.html

Старовойт назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы проявлением терроризма

Старовойт назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы проявлением терроризма - РИА Новости, 30.10.2023

Старовойт назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы проявлением терроризма

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал проявлением терроризма волнения в аэропорту Махачкалы и призвал людей к благоразумию. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:06

2023-10-30T11:06

2023-10-30T11:06

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

курская область

роман старовойт

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал проявлением терроризма волнения в аэропорту Махачкалы и призвал людей к благоразумию. "По моему мнению, разжигание межнациональной розни, сеяние паники… является терроризмом. События, которые произошли и сегодня происходят в Дагестане, это тоже проявление террористической атаки. Когда через интернет-ресурсы разжигается межнациональная рознь, поднимается толпа, которая нарушает закон, в том числе закон о транспортной безопасности, подвергает опасности и нападению гражданских лиц не важно какой национальности — это тоже терроризм", — отметил Старовойт в ходе оперативного совещания. Губернатор добавил, что разжигание межнациональной розни, нападение толпы на гражданских людей любой национальности — это тоже акт терроризма. "Я очень рассчитываю, что многонациональный народ Дагестана справится с этой ситуацией, и мы желаем, конечно, всем добра, мира и здоровья. Я работал на территории Дагестана, много десятков километров дорог построил и отремонтировал, знаю, насколько там дружный народ. Но одновременно исторически сложная ситуация, буквально искра может разжечь больше пламя. Поэтому рассчитываю на благоразумие наших сограждан", — сказал Старовойт. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявлял, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906104367.html

https://ria.ru/20231030/melikov-1906100627.html

махачкала

курская область

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T11:06 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, курская область, роман старовойт, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)