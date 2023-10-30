https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906094346.html

Власти оценили ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Власти оценили ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

Власти оценили ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Оборудование в международном терминале аэропорта Махачкалы незначительно пострадало после беспорядков, в терминале внутренних рейсов сохранено все для... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:20

2023-10-30T10:20

2023-10-30T10:24

махачкала

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

татьяна москалькова

сергей меняйло

тель-авив

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оборудование в международном терминале аэропорта Махачкалы незначительно пострадало после беспорядков, в терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, сообщает пресс-служба главы Дагестана. В понедельник глава региона Сергей Меликов осмотрел международный аэропорт Дагестана и лично оценил нанесённый воздушной гавани правонарушителями ущерб. "В терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование", - говорится в сообщении. По словам Меликова, работа аэропорта будет восстановлена уже в ближайшие дни. "Мы сегодня с директором аэропорта обошли все точки, которые после вчерашних событий могут быть проблемными... Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных", – сказал глава Дагестана. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://radiosputnik.ria.ru/20231030/makhachkala-1906089384.html

https://ria.ru/20231030/aeroport-1906079627.html

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906077269.html

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махачкала, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, татьяна москалькова, сергей меняйло, тель-авив, россия