https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906094346.html
Власти оценили ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Власти оценили ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023
Власти оценили ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Оборудование в международном терминале аэропорта Махачкалы незначительно пострадало после беспорядков, в терминале внутренних рейсов сохранено все для... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:20
2023-10-30T10:20
2023-10-30T10:24
махачкала
сергей меликов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
татьяна москалькова
сергей меняйло
тель-авив
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оборудование в международном терминале аэропорта Махачкалы незначительно пострадало после беспорядков, в терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, сообщает пресс-служба главы Дагестана. В понедельник глава региона Сергей Меликов осмотрел международный аэропорт Дагестана и лично оценил нанесённый воздушной гавани правонарушителями ущерб. "В терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование", - говорится в сообщении. По словам Меликова, работа аэропорта будет восстановлена уже в ближайшие дни. "Мы сегодня с директором аэропорта обошли все точки, которые после вчерашних событий могут быть проблемными... Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных", – сказал глава Дагестана. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.
https://radiosputnik.ria.ru/20231030/makhachkala-1906089384.html
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махачкала, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, татьяна москалькова, сергей меняйло, тель-авив, россия
Махачкала, Сергей Меликов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Татьяна Москалькова, Сергей Меняйло, Тель-Авив, Россия
Власти оценили ущерб после беспорядков в аэропорту Махачкалы
В Махачкале пострадало оборудование в международном терминале аэропорта
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оборудование в международном терминале аэропорта Махачкалы незначительно пострадало после беспорядков, в терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, сообщает пресс-служба главы Дагестана.
В понедельник глава региона Сергей Меликов
осмотрел международный аэропорт Дагестана и лично оценил нанесённый воздушной гавани правонарушителями ущерб.
Девять полицейских пострадали во время беспорядков в аэропорту Махачкалы
"В терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование", - говорится в сообщении.
По словам Меликова, работа аэропорта будет восстановлена уже в ближайшие дни.
"Мы сегодня с директором аэропорта обошли все точки, которые после вчерашних событий могут быть проблемными... Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных", – сказал глава Дагестана.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки.
Множество рейсов в Махачкалу отменили из-за обстановки в аэропорту
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация
сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Меликов заявил, что прощения участникам беспорядков в Махачкале не будет
Глава Дагестана позже заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло
назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.