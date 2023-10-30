https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906091159.html
Nordwind предложила варианты пассажирам с билетами в Махачкалу или обратно
Nordwind предложила варианты пассажирам с билетами в Махачкалу или обратно - РИА Новости, 30.10.2023
Nordwind предложила варианты пассажирам с билетами в Махачкалу или обратно
Авиакомпания Nordwind предлагает пассажирам отменных 30 октября из-за закрытия аэропорта Махачкалы рейсов пересесть на другие, перенести вылет или вернет деньги РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:02
2023-10-30T10:02
2023-10-30T12:03
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind предлагает пассажирам отменных 30 октября из-за закрытия аэропорта Махачкалы рейсов пересесть на другие, перенести вылет или вернет деньги полностью, сообщил перевозчик в Telegram-канале. "Информируем вас об изменениях в расписании в связи с временным закрытием Международного аэропорта Махачкала до 30 октября 2023 года включительно. 30 октября отменены рейсы: N4-809 Нижний Новгород – Махачкала, N4-959 Махачкала – Пермь", - говорится в сообщении. Росавиация в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы после беспорядков сократила период временного закрытия авиаузла для приема самолетов, предварительно, до 31 октября. Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предоставляет несколько вариантов. "Возврат денежных средств в полном объеме. Пересадку на рейсы перевозчика Казань - Грозный, Казань - Владикавказ, Казань – Минеральные Воды, Уфа - Владикавказ, Нижний Новгород - Минеральные Воды и Пермь – Владикавказ или обратно до 1 ноября 2023 года включительно без доплат. Перенос вылета на рейсы в/из Махачкалы на другие даты после 2 ноября 2023 года без штрафа с доплатой по тарифу", – пишет авиакомпания. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906079627.html
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туризм, новости - туризм, туристы, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Nordwind предложила варианты пассажирам с билетами в Махачкалу или обратно
Nordwind предложила варианты пассажирам отмененных в Махачкалу и обратно рейсов
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Авиакомпания Nordwind предлагает пассажирам отменных 30 октября из-за закрытия аэропорта Махачкалы рейсов пересесть на другие, перенести вылет или вернет деньги полностью, сообщил перевозчик в Telegram-канале.
"Информируем вас об изменениях в расписании в связи с временным закрытием Международного аэропорта Махачкала до 30 октября 2023 года включительно. 30 октября отменены рейсы: N4-809 Нижний Новгород
– Махачкала, N4-959 Махачкала – Пермь", - говорится в сообщении.
Росавиация
в связи со стабилизацией ситуации в аэропорту Махачкалы после беспорядков сократила период временного закрытия авиаузла для приема самолетов, предварительно, до 31 октября.
Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предоставляет несколько вариантов.
"Возврат денежных средств в полном объеме. Пересадку на рейсы перевозчика Казань
- Грозный
, Казань - Владикавказ
, Казань – Минеральные Воды
, Уфа
- Владикавказ, Нижний Новгород - Минеральные Воды и Пермь
– Владикавказ или обратно до 1 ноября 2023 года включительно без доплат. Перенос вылета на рейсы в/из Махачкалы на другие даты после 2 ноября 2023 года без штрафа с доплатой по тарифу", – пишет авиакомпания.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива
. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля
, начались беспорядки.
На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли.
В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.
Множество рейсов в Махачкалу отменили из-за обстановки в аэропорту