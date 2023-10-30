https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073613.html

Меликов: работу аэропорта Махачкалы восстановят в течение двух-трех дней

Меликов: работу аэропорта Махачкалы восстановят в течение двух-трех дней - РИА Новости, 30.10.2023

Меликов: работу аэропорта Махачкалы восстановят в течение двух-трех дней

Весь функционал аэропорта Махачкалы, в котором произошли беспорядки, будет восстановлен в течение двух-трех дней, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:10

2023-10-30T08:10

2023-10-30T08:21

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

общество

татьяна москалькова

сергей меликов

сергей меняйло

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МАХАЧКАЛА, 30 окт - РИА Новости. Весь функционал аэропорта Махачкалы, в котором произошли беспорядки, будет восстановлен в течение двух-трех дней, заявил глава Дагестана Сергей Меликов."Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни. Мы сегодня с начальником аэропорта обошли те точки, которые могут после вчерашних событий являться проблемными. Я думаю, что в течение двух-трех дней весь функционал нашего аэропорта будет восстановлен. Мы опять приступим к выполнению рейсов, в том числе международных", – сказал Меликов на пресс-подходе.Он отметил, что "ни навигационное оборудование, ни диспетчерские службы, ни иные объекты инфраструктуры аэропорта, которые обеспечивают безопасность полетов, не пострадали".В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073360.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073512.html

https://ria.ru/20231030/kongress-1906049114.html

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T08:10 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, общество, татьяна москалькова, сергей меликов, сергей меняйло, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), тель-авив