https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073512.html

Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости, 30.10.2023

Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Установлены более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает ГУМВД России по СКФО в Telegram-канале. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:07

2023-10-30T08:07

2023-10-30T09:13

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

скфо

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Установлены более 150 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает ГУМВД России по СКФО в Telegram-канале."В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства", — говорится в сообщении.Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки.На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли.В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Он отметил, что действия участников беспорядков получат соответствующую оценку правоохранительных органов. Меликов также заявил, что участники "беспредела" в аэропорту воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году, защищая республику от террористов, а также тех, кто сегодня находится на полях СВО.Он также отметил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы управляли с территории Украины.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Глава соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергей Меняйло назвал произошедшее в Махачкале спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073360.html

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906057759.html

https://ria.ru/20231030/kongress-1906049114.html

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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T08:07 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, скфо