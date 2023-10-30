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При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских - РИА Новости, 30.10.2023
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08:04 30.10.2023 (обновлено: 11:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073360.html
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских - РИА Новости, 30.10.2023
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских
Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, двое из них в больнице, заявили в главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:04
2023-10-30T11:04
происшествия
махачкала
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, двое из них в больнице, заявили в главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу."В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице", — говорится в релизе.В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МВД по Дагестану вместе с другими правоохранительными структурами пресекли нарушения, сейчас аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Удалось установить личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали, добавили в главке. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к инциденту.Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что все ответственные понесут заслуженное наказание, от ответственности не уйдет никто. Произошедшее он назвал предательством по отношению к российским военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. По словам Меликова, подстрекатели действовали с территории Украины, а те, кто участвовал в беспорядках, — "играли за врага".Беспорядки в аэропорту МахачкалыНакануне вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выступил с видеообращением, в котором назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию.Вскоре власти региона заявили, что взяли ситуацию под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, а воздушную гавань закрыли.По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Главное управление МВД по СКФО заявило, что всех, кто принимал участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности. Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что события в Махачкале направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. По мнению главы соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергея Меняйло, произошедшее было спланированной извне провокацией.
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Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы
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происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских

В беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали 20 человек, включая 9 полицейских

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. 30 октября 2023
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы. 30 октября 2023
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, двое из них в больнице, заявили в главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
"В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице", — говорится в релизе.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МВД по Дагестану вместе с другими правоохранительными структурами пресекли нарушения, сейчас аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка.
Удалось установить личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали, добавили в главке. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к инциденту.
Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что все ответственные понесут заслуженное наказание, от ответственности не уйдет никто. Произошедшее он назвал предательством по отношению к российским военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. По словам Меликова, подстрекатели действовали с территории Украины, а те, кто участвовал в беспорядках, — "играли за врага".

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Накануне вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля.
Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выступил с видеообращением, в котором назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию.
Вскоре власти региона заявили, что взяли ситуацию под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, а воздушную гавань закрыли.
По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что всех, кто принимал участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности. Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что события в Махачкале направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. По мнению главы соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергея Меняйло, произошедшее было спланированной извне провокацией.
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Полиция установила более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
08:07
 
ПроисшествияМахачкалаБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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