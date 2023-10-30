https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073360.html

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских - РИА Новости, 30.10.2023

При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, двое из них в больнице, заявили в главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:04

2023-10-30T08:04

2023-10-30T11:04

происшествия

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских, двое из них в больнице, заявили в главке МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу."В результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции, которые получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице", — говорится в релизе.В ведомстве подчеркнули, что сотрудники МВД по Дагестану вместе с другими правоохранительными структурами пресекли нарушения, сейчас аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Удалось установить личности более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали, добавили в главке. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех причастных к инциденту.Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что все ответственные понесут заслуженное наказание, от ответственности не уйдет никто. Произошедшее он назвал предательством по отношению к российским военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. По словам Меликова, подстрекатели действовали с территории Украины, а те, кто участвовал в беспорядках, — "играли за врага".Беспорядки в аэропорту МахачкалыНакануне вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев выступил с видеообращением, в котором назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию.Вскоре власти региона заявили, что взяли ситуацию под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, а воздушную гавань закрыли.По данным Минздрава Дагестана, в беспорядках пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: порядка десяти из них получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Главное управление МВД по СКФО заявило, что всех, кто принимал участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности. Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что события в Махачкале направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. По мнению главы соседней с Дагестаном Северной Осетии Сергея Меняйло, произошедшее было спланированной извне провокацией.

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906073512.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы Органы правопорядка в аэропорту Махачкалы 2023-10-30T08:04 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы