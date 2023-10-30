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Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября - РИА Новости, 30.10.2023
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06:06 30.10.2023 (обновлено: 06:43 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906066799.html
Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября
Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября - РИА Новости, 30.10.2023
Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября
Аэропорт Махачкалы могут открыть уже ночью 31 октября, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T06:06
2023-10-30T06:43
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
беспорядки в аэропорту махачкалы
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Махачкалы могут открыть уже ночью 31 октября, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Ранее федеральное агентство объявило о закрытии воздушной гавани на прием самолетов до 02.59 ночи 6 ноября. Позднее в правительстве Дагестана заявили, что работу объекта восстановят в ближайшие дни."Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года", — говорится в публикации.При этом открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, уточнили в Росавиации.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.В результате инцидента есть пострадавшие среди гражданских и полицейских. По данным минздрава республики, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов. Власти усилили меры безопасности в городах и районах региона.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.
https://ria.ru/20231030/rosaviatsiya-1906053111.html
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махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы
Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября

Росавиация: аэропорт Махачкалы, предварительно, закрыли до 31 октября

Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы
Посторонние люди в аэропорту Махачкалы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Махачкалы могут открыть уже ночью 31 октября, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
Ранее федеральное агентство объявило о закрытии воздушной гавани на прием самолетов до 02.59 ночи 6 ноября. Позднее в правительстве Дагестана заявили, что работу объекта восстановят в ближайшие дни.
«
"Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года", — говорится в публикации.
При этом открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, уточнили в Росавиации.
Росавиация - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
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В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
В результате инцидента есть пострадавшие среди гражданских и полицейских. По данным минздрава республики, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.
Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов. Власти усилили меры безопасности в городах и районах региона.
СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.
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МахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРоссияБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
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