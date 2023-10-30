https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906066799.html

Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября

Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября - РИА Новости, 30.10.2023

Росавиация сократила срок закрытия аэропорта Махачкалы до 31 октября

Аэропорт Махачкалы могут открыть уже ночью 31 октября, сообщается в Telegram-канале Росавиации. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T06:06

2023-10-30T06:06

2023-10-30T06:43

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

россия

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Махачкалы могут открыть уже ночью 31 октября, сообщается в Telegram-канале Росавиации.Ранее федеральное агентство объявило о закрытии воздушной гавани на прием самолетов до 02.59 ночи 6 ноября. Позднее в правительстве Дагестана заявили, что работу объекта восстановят в ближайшие дни."Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года", — говорится в публикации.При этом открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории, уточнили в Росавиации.В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, ищут прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.В результате инцидента есть пострадавшие среди гражданских и полицейских. По данным минздрава республики, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего на стационарном лечении находятся десять человек, еще столько же обратились за медпомощью амбулаторно.Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.Местные власти подчеркнули, что ситуация в аэропорту находится под контролем. На месте работают руководители нескольких региональных ведомств и силовые службы. Они также призвали жителей временно ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба, который возглавил глава республики Сергей Меликов. Власти усилили меры безопасности в городах и районах региона.СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков, прокуратура Дагестана следит за расследованием.

https://ria.ru/20231030/rosaviatsiya-1906053111.html

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махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, беспорядки в аэропорту махачкалы