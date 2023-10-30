https://ria.ru/20231030/lifty-1906236071.html

Очередной этап замены лифтов стартовал досрочно в Липецкой области

Очередной этап замены лифтов стартовал досрочно в Липецкой области - РИА Новости, 30.10.2023

Очередной этап замены лифтов стартовал досрочно в Липецкой области

В Липецкой области раньше запланированного срока приступили к очередному этапу замены лифтов с истекшим сроком службы, по графику он должен начаться в 2024... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T17:11

2023-10-30T17:11

2023-10-30T17:11

липецкая область

игорь артамонов

таможенный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg

ЛИПЕЦК, 30 окт - РИА Новости. В Липецкой области раньше запланированного срока приступили к очередному этапу замены лифтов с истекшим сроком службы, по графику он должен начаться в 2024 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года замене подлежат все лифты с истекшим нормативным сроком, то есть старше 25 лет. В связи с этим в 2023 — 2025 годах в Липецкой области будет заменено свыше 500 подъемников. Жилищные условия улучшат почти 50 тысяч человек. Общая сумма затрат составит более 1,5 миллиарда рублей. Из региональной казны на эти цели направят 300 миллионов рублей. По словам Артамонова, сейчас в регионе с опережением графика приступили к замене почти 40 лифтов в 12 многоэтажках. Параллельно с этим завершается работа по плану 2023 года. Новые лифты запущены в 53 домах из 55 запланированных, в оставшихся двух идет процесс приемки. Всего в следующем году планируют заменить более 160 лифтов в 58 многоквартирных домах области. "Вопрос замены лифтов в многоквартирных домах напрямую связан с безопасностью и комфортом граждан, а также доступностью жилого сектора для маломобильных групп населения. Более того, это федеральная задача, с которой мы должны справиться качественно и в установленные сроки", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231027/kofe-1905682858.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, таможенный союз