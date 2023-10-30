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Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе - РИА Новости, 30.10.2023
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15:11 30.10.2023 (обновлено: 16:11 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kvartira-1906180626.html
Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе
Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе - РИА Новости, 30.10.2023
Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе
Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:11
2023-10-30T16:11
владимир зеленский
ливадия
республика крым
ялта
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений Крыма.&quot;Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Ливадия, улица Батурина, дом 44 А, квартира 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника&quot;, — рассказали в ведомстве.Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Ее начальная стоимость составила 24,6 миллиона рублей. Недвижимость была оформлена на жену Зеленского Елену. Аукцион прошел в понедельник в электронной форме на площадке портала "ГИС Торги", где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. Организатор аукциона — Распорядительная дирекция имущества региона.Как заявил агентству глава парламента республики Владимир Константинов, средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников спецоперации и их семей, а также на развитие городов и районов Крыма.О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013-го, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.В мае стало известно, что крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество олигархов, связанных с украинской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.
https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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владимир зеленский, ливадия, республика крым, ялта, владимир константинов
Владимир Зеленский, Ливадия, Республика Крым, Ялта, Владимир Константинов
Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе

Квартиру Зеленского в Крыму продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений Крыма.
«

"Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Ливадия, улица Батурина, дом 44 А, квартира 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника", — рассказали в ведомстве.

Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Ее начальная стоимость составила 24,6 миллиона рублей. Недвижимость была оформлена на жену Зеленского Елену. Аукцион прошел в понедельник в электронной форме на площадке портала "ГИС Торги", где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. Организатор аукциона — Распорядительная дирекция имущества региона.
Как заявил агентству глава парламента республики Владимир Константинов, средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников спецоперации и их семей, а также на развитие городов и районов Крыма.
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О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013-го, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.
В мае стало известно, что крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество олигархов, связанных с украинской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.
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