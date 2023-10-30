https://ria.ru/20231030/kvartira-1906180626.html

Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе

Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе - РИА Новости, 30.10.2023

Национализированную в Крыму квартиру Зеленского продали на аукционе

Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:11

2023-10-30T15:11

2023-10-30T16:11

владимир зеленский

ливадия

республика крым

ялта

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений Крыма."Квартира, расположенная по адресу: Республика Крым, город Ялта, поселок городского типа Ливадия, улица Батурина, дом 44 А, квартира 501, продана на аукционе за 44 миллиона 356 тысяч рублей. На аукционе было два участника", — рассказали в ведомстве.Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Ее начальная стоимость составила 24,6 миллиона рублей. Недвижимость была оформлена на жену Зеленского Елену. Аукцион прошел в понедельник в электронной форме на площадке портала "ГИС Торги", где проводят торги по реализации государственного и муниципального имущества. Организатор аукциона — Распорядительная дирекция имущества региона.Как заявил агентству глава парламента республики Владимир Константинов, средства от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников спецоперации и их семей, а также на развитие городов и районов Крыма.О том, что Зеленскому принадлежит квартира в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, стало известно в 2019 году, во время предвыборной кампании на Украине. Пресс-служба штаба будущего президента сообщала тогда, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в апреле 2013-го, еще до воссоединения полуострова с Россией. При этом Зеленская уплатила все обязательные налоги и сборы, а квартиру официально задекларировали.В мае стало известно, что крымский парламент включил квартиру Зеленского в перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия. Кроме того, в список вошло имущество олигархов, связанных с украинской властью: Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича, Сергея Таруты и других.

https://ria.ru/20230524/zelenskiy-1873860211.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

ливадия

республика крым

ялта

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владимир зеленский, ливадия, республика крым, ялта, владимир константинов