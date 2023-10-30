https://ria.ru/20231030/kursk-1906080195.html
Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии
Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии - РИА Новости, 30.10.2023
Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии
Более 160 жилых домов, 5 детских садов и 4 учебных заведения в Курске остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети в понедельник, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:10
2023-10-30T09:10
2023-10-30T09:10
происшествия
курск
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_0:334:3551:2331_1920x0_80_0_0_bdcaf667fbdd60bb024901be6eea234c.jpg
ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Более 160 жилых домов, 5 детских садов и 4 учебных заведения в Курске остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети в понедельник, сообщили в Telegram-канале правительстве региона. "На пересечении проспекта Хрущева и ул. Студенческой города Курска произошёл порыв теплосети. Горячее водоснабжение и отопление отключено в 163 жилых домах Северо-западного микрорайона. Также под отключение попали 5 детских садов и 4 учебных заведения", — сообщили в правительстве Курской области. Власти заверили, что аварийные бригады уже откачивают воду. Завершить ремонт планируют до конца понедельника.
курск
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92149/25/921492573_0:0:3551:2663_1920x0_80_0_0_b7340751b246a2a5b1efb3ec44902a13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, курская область
Происшествия, Курск, Курская область
Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии
В Курске 163 дома остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети