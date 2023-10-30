https://ria.ru/20231030/kursk-1906080195.html

Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии

Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии - РИА Новости, 30.10.2023

Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии

Более 160 жилых домов, 5 детских садов и 4 учебных заведения в Курске остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети в понедельник, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:10

2023-10-30T09:10

2023-10-30T09:10

происшествия

курск

курская область

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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Более 160 жилых домов, 5 детских садов и 4 учебных заведения в Курске остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети в понедельник, сообщили в Telegram-канале правительстве региона. "На пересечении проспекта Хрущева и ул. Студенческой города Курска произошёл порыв теплосети. Горячее водоснабжение и отопление отключено в 163 жилых домах Северо-западного микрорайона. Также под отключение попали 5 детских садов и 4 учебных заведения", — сообщили в правительстве Курской области. Власти заверили, что аварийные бригады уже откачивают воду. Завершить ремонт планируют до конца понедельника.

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курск, курская область