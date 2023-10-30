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Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии - РИА Новости, 30.10.2023
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09:10 30.10.2023
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Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии
Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии - РИА Новости, 30.10.2023
Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии
Более 160 жилых домов, 5 детских садов и 4 учебных заведения в Курске остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети в понедельник, сообщили в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:10
2023-10-30T09:10
происшествия
курск
курская область
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Более 160 жилых домов, 5 детских садов и 4 учебных заведения в Курске остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети в понедельник, сообщили в Telegram-канале правительстве региона. "На пересечении проспекта Хрущева и ул. Студенческой города Курска произошёл порыв теплосети. Горячее водоснабжение и отопление отключено в 163 жилых домах Северо-западного микрорайона. Также под отключение попали 5 детских садов и 4 учебных заведения", — сообщили в правительстве Курской области. Власти заверили, что аварийные бригады уже откачивают воду. Завершить ремонт планируют до конца понедельника.
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происшествия, курск, курская область
Происшествия, Курск, Курская область
Более 160 домов в Курске остались без горячей воды и отопления из-за аварии

В Курске 163 дома остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети

© Fotolia / vlad_imir Радиатор отопления
Радиатор отопления - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Fotolia / vlad_imir
Радиатор отопления. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 30 окт - РИА Новости. Более 160 жилых домов, 5 детских садов и 4 учебных заведения в Курске остались без горячей воды и отопления из-за порыва теплосети в понедельник, сообщили в Telegram-канале правительстве региона.
«
"На пересечении проспекта Хрущева и ул. Студенческой города Курска произошёл порыв теплосети. Горячее водоснабжение и отопление отключено в 163 жилых домах Северо-западного микрорайона. Также под отключение попали 5 детских садов и 4 учебных заведения", — сообщили в правительстве Курской области.
Власти заверили, что аварийные бригады уже откачивают воду. Завершить ремонт планируют до конца понедельника.
 
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