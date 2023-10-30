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Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе - РИА Новости, 30.10.2023
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09:46 30.10.2023 (обновлено: 10:20 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kuba-1906088259.html
Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе
Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе - РИА Новости, 30.10.2023
Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе
Посольство России на Кубе назвало позорным присуждение победы на вечеринке в честь Хэллоуина участнику, переодетому в костюм в виде нацистской формы. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:46
2023-10-30T10:20
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посольство России на Кубе назвало позорным присуждение победы на вечеринке в честь Хэллоуина участнику, переодетому в костюм в виде нацистской формы. "По сообщениям местных СМИ, в ночь на субботу, 28 октября, в одном из культурных центров кубинской столицы прошла вечеринка в честь Хэллоуина, включавшая костюмированный бал, на котором приз получил костюм военного нациста-фашиста. Посольство России на Кубе решительно отвергает и осуждает этот позорный акт, нормализующий фигуру, ответственную за гибель миллионов людей", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Как отмечается, посольство "высоко" ценит реакцию общественности, а также своевременно принятые властями меры. Кубинский институт музыки назвал это событие "прискорбным" и попирающим мораль и принципы, "на которых основан кубинский социальный проект". Ранее портал Cubadebate сообщал, что культурный центр на Кубе закрыли на время расследования.
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в мире, куба, россия
В мире, Куба, Россия
Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе

Посольство на Кубе осудило победу участника конкурса на Хэллоуин в форме нациста

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на здание Большого театра Гаваны, Куба
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посольство России на Кубе назвало позорным присуждение победы на вечеринке в честь Хэллоуина участнику, переодетому в костюм в виде нацистской формы.
«
"По сообщениям местных СМИ, в ночь на субботу, 28 октября, в одном из культурных центров кубинской столицы прошла вечеринка в честь Хэллоуина, включавшая костюмированный бал, на котором приз получил костюм военного нациста-фашиста. Посольство России на Кубе решительно отвергает и осуждает этот позорный акт, нормализующий фигуру, ответственную за гибель миллионов людей", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Как отмечается, посольство "высоко" ценит реакцию общественности, а также своевременно принятые властями меры.
Кубинский институт музыки назвал это событие "прискорбным" и попирающим мораль и принципы, "на которых основан кубинский социальный проект".
Ранее портал Cubadebate сообщал, что культурный центр на Кубе закрыли на время расследования.
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