https://ria.ru/20231030/kuba-1906088259.html

Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе

Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе - РИА Новости, 30.10.2023

Посольство осудило победу участника в форме нациста в конкурсе на Кубе

Посольство России на Кубе назвало позорным присуждение победы на вечеринке в честь Хэллоуина участнику, переодетому в костюм в виде нацистской формы. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:46

2023-10-30T09:46

2023-10-30T10:20

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Посольство России на Кубе назвало позорным присуждение победы на вечеринке в честь Хэллоуина участнику, переодетому в костюм в виде нацистской формы. "По сообщениям местных СМИ, в ночь на субботу, 28 октября, в одном из культурных центров кубинской столицы прошла вечеринка в честь Хэллоуина, включавшая костюмированный бал, на котором приз получил костюм военного нациста-фашиста. Посольство России на Кубе решительно отвергает и осуждает этот позорный акт, нормализующий фигуру, ответственную за гибель миллионов людей", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале. Как отмечается, посольство "высоко" ценит реакцию общественности, а также своевременно принятые властями меры. Кубинский институт музыки назвал это событие "прискорбным" и попирающим мораль и принципы, "на которых основан кубинский социальный проект". Ранее портал Cubadebate сообщал, что культурный центр на Кубе закрыли на время расследования.

https://ria.ru/20231024/prazdnik-1904857394.html

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