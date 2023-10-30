https://ria.ru/20231030/kuba-1906086995.html

На Кубе закрыли центр, где в конкурсе победил участник в форме нациста

На Кубе закрыли центр, где в конкурсе победил участник в форме нациста - РИА Новости, 30.10.2023

На Кубе закрыли центр, где в конкурсе победил участник в форме нациста

Культурный центр на Кубе закрыли на время расследования обстоятельств конкурса костюмов по случаю Хэллоуина, на котором первое место занял участник, переодетый... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:41

2023-10-30T09:41

2023-10-30T09:41

в мире

куба

германия

адольф гитлер

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Культурный центр на Кубе закрыли на время расследования обстоятельств конкурса костюмов по случаю Хэллоуина, на котором первое место занял участник, переодетый в костюм в виде нацистской формы, сообщает портал Cubadebate. "В культурном центре Maxim Rock в кубинской столице прошла вечеринка в честь Хэллоуина, включавшая костюмированный бал, на котором победил костюм в виде формы нацистского солдата... Учитывая серьезность произошедшего и доказательства того, что учреждение культуры не смогло его предвидеть, было принято решение о немедленном закрытии культурного центра... до выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении портала. Согласно информации портала, участник, одетый в костюм в виде нацистской формы, занял первое место "под аплодисменты и одобрительные возгласы". Как отмечает портал, это событие вызывало возмущение, люди выражали неприятие в социальных сетях, а также напрямую обращались к представителям власти. Портал пишет, что участник мог изображать лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

https://ria.ru/20231024/istoriya-1904956634.html

куба

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в мире, куба, германия, адольф гитлер