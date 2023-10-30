https://ria.ru/20231030/krym-1906162020.html
Власти опровергли информацию об объявлении тревоги в Крыму
Власти опровергли информацию об объявлении тревоги в Крыму - РИА Новости, 30.10.2023
Власти опровергли информацию об объявлении тревоги в Крыму
Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию об объявлении тревоги в республике. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:10
2023-10-30T14:10
2023-10-30T14:11
севастополь
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию об объявлении тревоги в республике. Ранее он сообщил, что "взломана трансляция одного из кабельных операторов Крыма", и попросил доверять только официальным источникам информации. "Разобрались, на каналах крымских провайдеров вышла заставка с объявлением тревоги в Севастополе. В Крыму "Тревога" не объявлялась", - написал Крючков в своем Telegram-канале. Ранее в Севастополе власти объявили о воздушной тревоге и работе ПВО. Воздушная тревога была отменена через час с лишним.
https://ria.ru/20231030/pvo-1906140916.html
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севастополь, олег крючков
Севастополь, Олег Крючков
Власти опровергли информацию об объявлении тревоги в Крыму
Советник главы Крыма Крючков опроверг сообщение об объявлении тревоги в Крыму