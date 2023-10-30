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Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами - РИА Новости, 30.10.2023
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10:25 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/kosmos-1906095029.html
Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами
Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами - РИА Новости, 30.10.2023
Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами
Девушкам, которые решили попытаться попасть в отряд космонавтов, советы не нужны, они сами знают, что нужно "просто действовать", заявила РИА Новости российский РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:25
2023-10-30T10:25
космос - риа наука
анна кикина
роскосмос
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Девушкам, которые решили попытаться попасть в отряд космонавтов, советы не нужны, они сами знают, что нужно "просто действовать", заявила РИА Новости российский космонавт Анна Кикина. "Волнение же присутствует в нашей жизни очень часто – и это можно, нужно, это хорошо. Ты себя концентрируешь, собираешься, фокусируешься. Поэтому девушкам, которые изначально собираются и готовят себя прийти в отряд космонавтов, советы не нужны. Они сами знают, что нужно идти в эту сторону и просто действовать, а я их только поддерживаю, желаю успехов", - сказала Кикина в интервью РИА Новости. Космонавт также отметила, что "будет счастлива", если в отряде появится больше девушек. "Я не знаю, с чем связано, что я одна из двадцати шести, но женщины всегда хотят попасть в отряд и всегда идут. Пока у них не получалось, но получится, я хочу в это верить", - сказала она. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20230529/kosmonavt-1874889392.html
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космос - риа наука, анна кикина, роскосмос
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Роскосмос
Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами

Кикина: девушкам, желающим стать космонавтами, нужно просто действовать

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Анна Кикина
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Девушкам, которые решили попытаться попасть в отряд космонавтов, советы не нужны, они сами знают, что нужно "просто действовать", заявила РИА Новости российский космонавт Анна Кикина.
"Волнение же присутствует в нашей жизни очень часто – и это можно, нужно, это хорошо. Ты себя концентрируешь, собираешься, фокусируешься. Поэтому девушкам, которые изначально собираются и готовят себя прийти в отряд космонавтов, советы не нужны. Они сами знают, что нужно идти в эту сторону и просто действовать, а я их только поддерживаю, желаю успехов", - сказала Кикина в интервью РИА Новости.
Космонавт также отметила, что "будет счастлива", если в отряде появится больше девушек. "Я не знаю, с чем связано, что я одна из двадцати шести, но женщины всегда хотят попасть в отряд и всегда идут. Пока у них не получалось, но получится, я хочу в это верить", - сказала она.
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
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