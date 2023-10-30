https://ria.ru/20231030/kosmos-1906095029.html

Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами

Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами - РИА Новости, 30.10.2023

Кикина не стала давать советы девушкам, желающим стать космонавтами

Девушкам, которые решили попытаться попасть в отряд космонавтов, советы не нужны, они сами знают, что нужно "просто действовать", заявила РИА Новости российский РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:25

2023-10-30T10:25

2023-10-30T10:25

космос - риа наука

анна кикина

роскосмос

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Девушкам, которые решили попытаться попасть в отряд космонавтов, советы не нужны, они сами знают, что нужно "просто действовать", заявила РИА Новости российский космонавт Анна Кикина. "Волнение же присутствует в нашей жизни очень часто – и это можно, нужно, это хорошо. Ты себя концентрируешь, собираешься, фокусируешься. Поэтому девушкам, которые изначально собираются и готовят себя прийти в отряд космонавтов, советы не нужны. Они сами знают, что нужно идти в эту сторону и просто действовать, а я их только поддерживаю, желаю успехов", - сказала Кикина в интервью РИА Новости. Космонавт также отметила, что "будет счастлива", если в отряде появится больше девушек. "Я не знаю, с чем связано, что я одна из двадцати шести, но женщины всегда хотят попасть в отряд и всегда идут. Пока у них не получалось, но получится, я хочу в это верить", - сказала она. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

https://ria.ru/20230529/kosmonavt-1874889392.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, анна кикина, роскосмос