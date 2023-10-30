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В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии - РИА Новости, 30.10.2023
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Союзное государство
 
18:12 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/konsultatsii-1906259708.html
В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии
В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии - РИА Новости, 30.10.2023
В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии
Консультации между аппаратами советов безопасности Белоруссии и РФ проходят в Москве 30-31 октября, стороны в том числе обсуждают подготовку проекта концепции... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:12
2023-10-30T18:12
союзное государство
белоруссия
россия
москва
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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Консультации между аппаратами советов безопасности Белоруссии и РФ проходят в Москве 30-31 октября, стороны в том числе обсуждают подготовку проекта концепции безопасности Союзного государства, сообщает белорусское агентство Белта. "В Москве 30-31 октября проходят консультации между аппаратами советов безопасности Беларуси и России. Белорусскую сторону возглавляет заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский", - говорится в сообщении со ссылкой на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии. Отмечается, что в ходе визита проведена встреча с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Вахруковым. "В повестке дня - совместная работа по подготовке проекта концепции безопасности Союзного государства, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "на фоне дальнейшего обострения военно-политической ситуации вокруг Беларуси и России стороны подчеркнули важность совместной работы по противодействию современным вызовам и угрозам".
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белоруссия, россия, москва
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Москва
В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии

В Москве 30-31 октября проходят консультации между аппаратами СБ РФ и Белоруссии

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Консультации между аппаратами советов безопасности Белоруссии и РФ проходят в Москве 30-31 октября, стороны в том числе обсуждают подготовку проекта концепции безопасности Союзного государства, сообщает белорусское агентство Белта.
"В Москве 30-31 октября проходят консультации между аппаратами советов безопасности Беларуси и России. Белорусскую сторону возглавляет заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский", - говорится в сообщении со ссылкой на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии.
Отмечается, что в ходе визита проведена встреча с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Вахруковым. "В повестке дня - совместная работа по подготовке проекта концепции безопасности Союзного государства, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что "на фоне дальнейшего обострения военно-политической ситуации вокруг Беларуси и России стороны подчеркнули важность совместной работы по противодействию современным вызовам и угрозам".
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