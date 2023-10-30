https://ria.ru/20231030/konsultatsii-1906259708.html

В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии

В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии - РИА Новости, 30.10.2023

В Москве проходят консультации между аппаратами СБ России и Белоруссии

Консультации между аппаратами советов безопасности Белоруссии и РФ проходят в Москве 30-31 октября, стороны в том числе обсуждают подготовку проекта концепции... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:12

2023-10-30T18:12

2023-10-30T18:12

союзное государство

белоруссия

россия

москва

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МИНСК, 30 окт – РИА Новости. Консультации между аппаратами советов безопасности Белоруссии и РФ проходят в Москве 30-31 октября, стороны в том числе обсуждают подготовку проекта концепции безопасности Союзного государства, сообщает белорусское агентство Белта. "В Москве 30-31 октября проходят консультации между аппаратами советов безопасности Беларуси и России. Белорусскую сторону возглавляет заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Неверовский", - говорится в сообщении со ссылкой на государственный секретариат Совета безопасности Белоруссии. Отмечается, что в ходе визита проведена встреча с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергеем Вахруковым. "В повестке дня - совместная работа по подготовке проекта концепции безопасности Союзного государства, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что "на фоне дальнейшего обострения военно-политической ситуации вокруг Беларуси и России стороны подчеркнули важность совместной работы по противодействию современным вызовам и угрозам".

https://ria.ru/20230926/edinstvo-1898806130.html

белоруссия

россия

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белоруссия, россия, москва