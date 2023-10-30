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Конфронтация США и России закончится мировой катастрофой, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2023
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15:42 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/konfrontatsiya-1906196759.html
Конфронтация США и России закончится мировой катастрофой, считает эксперт
Конфронтация США и России закончится мировой катастрофой, считает эксперт - РИА Новости, 30.10.2023
Конфронтация США и России закончится мировой катастрофой, считает эксперт
Военная конфронтация между США и Россией закончится глобальной катастрофой, поскольку ни одна из сторон не может позволить себе поражение, заявил в понедельник... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:42
2023-10-30T15:42
россия
сша
пекин
евгений бужинский
владимир путин
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Военная конфронтация между США и Россией закончится глобальной катастрофой, поскольку ни одна из сторон не может позволить себе поражение, заявил в понедельник кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса ВС РФ Евгений Бужинский, выступая на сессии Сяншаньского форума в Пекине. Модератор сессии попросила Бужинского пояснить ядерную доктрину России на фоне многочисленных опасений относительно возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, на что генерал заявил, что ядерная доктрина РФ не изменилась, и есть только два случая, когда Россия может применить ядерное оружие: если на РФ и ее союзников нападут с применением оружия массового поражения, и в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование Российского государства. "Второй вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине. В военном отношении применять ядерное оружие на Украине бесполезно, мы можем достичь целей нашей спецоперации с помощью обычных вооружений, в этом нет никаких сомнений", - указал Бужинский. Он добавил, что в России есть группа экспертов, считающих, что ядерное сдерживание не работает, что страх перед ядерным оружием не исчез полностью, но значительно уменьшился, и что ограниченное применение ядерного оружия возможно. "Объективно, эта концепция родилась не в России, она родилась в США. В США есть не только эксперты, но и чиновники, и, что гораздо более удивительно для меня, военные, которые полагают, что ограниченный ядерный конфликт возможен, что так они могут противостоять России или любому другому государству, и применить ядерное оружие где-нибудь на далеком театре военных действий, где-то в Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но не на американском континенте. Это иллюзия", - указал эксперт. Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин абсолютно ясно дал понять, что, если РФ подвергнется нападению или в ее отношении будет применено любое ядерное оружие, даже тактическое, ответ будет стратегическим и будет направлен против центров принятия решений. "Я твердо убежден, что любая военная конфронтация между США и Россией закончится глобальной катастрофой, поскольку ни одна из сторон не может позволить себе поражение, эскалация неизбежна, и в конечном итоге эскалация закончится глобальной катастрофой", - добавил он. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html
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россия, сша, пекин, евгений бужинский, владимир путин, народно-освободительная армия китая, в мире
Россия, США, Пекин, Евгений Бужинский, Владимир Путин, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Конфронтация США и России закончится мировой катастрофой, считает эксперт

Эксперт: военная конфронтация США и РФ закончится глобальной катастрофой

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий СВО
Военнослужащий СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Военная конфронтация между США и Россией закончится глобальной катастрофой, поскольку ни одна из сторон не может позволить себе поражение, заявил в понедельник кандидат военных наук, генерал-лейтенант запаса ВС РФ Евгений Бужинский, выступая на сессии Сяншаньского форума в Пекине.
Модератор сессии попросила Бужинского пояснить ядерную доктрину России на фоне многочисленных опасений относительно возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, на что генерал заявил, что ядерная доктрина РФ не изменилась, и есть только два случая, когда Россия может применить ядерное оружие: если на РФ и ее союзников нападут с применением оружия массового поражения, и в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено существование Российского государства.
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"Второй вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине. В военном отношении применять ядерное оружие на Украине бесполезно, мы можем достичь целей нашей спецоперации с помощью обычных вооружений, в этом нет никаких сомнений", - указал Бужинский.
Он добавил, что в России есть группа экспертов, считающих, что ядерное сдерживание не работает, что страх перед ядерным оружием не исчез полностью, но значительно уменьшился, и что ограниченное применение ядерного оружия возможно.
"Объективно, эта концепция родилась не в России, она родилась в США. В США есть не только эксперты, но и чиновники, и, что гораздо более удивительно для меня, военные, которые полагают, что ограниченный ядерный конфликт возможен, что так они могут противостоять России или любому другому государству, и применить ядерное оружие где-нибудь на далеком театре военных действий, где-то в Европе, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но не на американском континенте. Это иллюзия", - указал эксперт.
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Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин абсолютно ясно дал понять, что, если РФ подвергнется нападению или в ее отношении будет применено любое ядерное оружие, даже тактическое, ответ будет стратегическим и будет направлен против центров принятия решений.
"Я твердо убежден, что любая военная конфронтация между США и Россией закончится глобальной катастрофой, поскольку ни одна из сторон не может позволить себе поражение, эскалация неизбежна, и в конечном итоге эскалация закончится глобальной катастрофой", - добавил он.
Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.
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