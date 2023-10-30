https://ria.ru/20231030/konflikt-1906267058.html

Рост ближневосточного конфликта повысит риск терроризма, заявили в Чехии

Рост ближневосточного конфликта повысит риск терроризма, заявили в Чехии - РИА Новости, 30.10.2023

Рост ближневосточного конфликта повысит риск терроризма, заявили в Чехии

В случае возникновения конфликта между Израилем и арабскими странами может чрезвычайно возрасти риск терроризма, и мир сразу почувствовал бы это, заявил в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:50

2023-10-30T18:50

2023-10-30T18:50

в мире

израиль

чехия

оломоуц

петр павел

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хезболла

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ПРАГА, 30 окт – РИА Новости. В случае возникновения конфликта между Израилем и арабскими странами может чрезвычайно возрасти риск терроризма, и мир сразу почувствовал бы это, заявил в понедельник на брифинге в городе Оломоуц (на северо-востоке страны) президент Чехии Петр Павел, сообщило агентство ЧТК. "В настоящий момент непосредственной опасности нет, потому что ни одна ракета, выпущенная ХАМАС, к нам не долетит. Но это не означает, что мы можем быть полностью спокойны. Риск распространения конфликта очень серьезен. В случае, если в конфликт было бы вовлечено, например, движение "Хезболлах", а через "Хезболлах" - Иран, то ситуация могла бы перерасти в региональный конфликт с глобальными последствиями", - приводит агентство слова Павела. Мир сразу же ощутил бы такое расширение конфликта в ценах на нефть и все сопутствующие товары и услуги, кроме того, чрезвычайно возрос бы риск терроризма, добавил Павел. "Потому что возникновение конфликта между Израилем и арабскими странами, безусловно, могло бы способствовать тому, чтобы все радикальные и экстремистские силы реализовали свою форму. И нас это, конечно, тоже не обошло бы стороной. Такой риск есть, и мы должны его учитывать", - подчеркнул чешский президент. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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оломоуц

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в мире, израиль, чехия, оломоуц, петр павел, хамас, хезболла, оон