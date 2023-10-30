https://ria.ru/20231030/konflikt-1906213956.html
Эрдоган обсудит с правительством политику Турции после конфликта в Газе
Эрдоган обсудит с правительством политику Турции после конфликта в Газе - РИА Новости, 30.10.2023
Эрдоган обсудит с правительством политику Турции после конфликта в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабинетом министров последующие шаги Анкары в свете эскалации палестино-израильского конфликта,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:19
2023-10-30T16:19
2023-10-30T16:19
в мире
израиль
анкара (провинция)
турция
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабинетом министров последующие шаги Анкары в свете эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Ранее Эрдоган заявил, что Анкара намерена провести мирную международную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке и объявить Израиль "военным преступником". "В числе прочих тем главной темой внешнеполитической повестки будет палестино-израильское обострение и последующие шаги Анкары. Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) выслушает доклады, будут приняты решения", - сказал собеседник агентства. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
https://ria.ru/20231009/izrail-1901552901.html
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в мире, израиль, анкара (провинция), турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, Анкара (провинция), Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Эрдоган обсудит с правительством политику Турции после конфликта в Газе
Эрдоган во вторник обсудит с министрами политику Турции после конфликта в Газе
АНКАРА, 30 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит во вторник с кабинетом министров последующие шаги Анкары в свете эскалации палестино-израильского конфликта, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Ранее Эрдоган заявил, что Анкара намерена провести мирную международную конференцию по ситуации на Ближнем Востоке
и объявить Израиль
"военным преступником".
Защита Газы сделает Эрдогана настоящим халифом
"В числе прочих тем главной темой внешнеполитической повестки будет палестино-израильское обострение и последующие шаги Анкары. Господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган - ред.) выслушает доклады, будут приняты решения", - сказал собеседник агентства.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН
при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
"Мы изменим Ближний Восток". Операция в Газе может длиться десятилетия