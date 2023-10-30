https://ria.ru/20231030/kitay-1906134688.html

В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности

В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности - РИА Новости, 30.10.2023

В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности

Китай готов работать с РФ для реагирования на различные вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:36

2023-10-30T12:36

2023-10-30T13:18

китай

россия

в мире

сергей шойгу

чжан юся

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай готов работать с РФ для реагирования на различные вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу."Китай готов прикладывать совместные с Россией усилия для активного реагирования на различные угрозы и вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности", - заявил Чжан Юся, слова которого приводит Минобороны КНР.Встреча заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу состоялась в понедельник в Пекине, куда глава оборонного ведомства России прибыл для участия в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.

https://ria.ru/20231018/kitay-1903599862.html

китай

россия

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китай, россия, в мире, сергей шойгу, чжан юся