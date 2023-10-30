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В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности - РИА Новости, 30.10.2023
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12:36 30.10.2023 (обновлено: 13:18 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kitay-1906134688.html
В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности
В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности - РИА Новости, 30.10.2023
В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности
Китай готов работать с РФ для реагирования на различные вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:36
2023-10-30T13:18
китай
россия
в мире
сергей шойгу
чжан юся
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай готов работать с РФ для реагирования на различные вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.&quot;Китай готов прикладывать совместные с Россией усилия для активного реагирования на различные угрозы и вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности&quot;, - заявил Чжан Юся, слова которого приводит Минобороны КНР.Встреча заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу состоялась в понедельник в Пекине, куда глава оборонного ведомства России прибыл для участия в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
https://ria.ru/20231018/kitay-1903599862.html
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китай, россия, в мире, сергей шойгу, чжан юся
Китай, Россия, В мире, Сергей Шойгу, Чжан Юся
В Пекине заявили о готовности работать с Москвой в сфере безопасности

Центральный военный совет КНР: Пекин готов работать с Москвой по безопасности

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая в Пекине
Флаги Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Китай готов работать с РФ для реагирования на различные вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
«

"Китай готов прикладывать совместные с Россией усилия для активного реагирования на различные угрозы и вызовы безопасности, а также для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности", - заявил Чжан Юся, слова которого приводит Минобороны КНР.

Встреча заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и главы Минобороны РФ Сергея Шойгу состоялась в понедельник в Пекине, куда глава оборонного ведомства России прибыл для участия в X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
КНР поддерживает намерение России защищать суверенитет, заявил Си Цзиньпин
18 октября, 13:51
 
КитайРоссияВ миреСергей ШойгуЧжан Юся
 
 
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