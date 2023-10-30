https://ria.ru/20231030/kitay-1906062690.html

В Китае рассказали о роли взаимного уважения в отношениях с ВС США

В Китае рассказали о роли взаимного уважения в отношениях с ВС США - РИА Новости, 30.10.2023

В Китае рассказали о роли взаимного уважения в отношениях с ВС США

Пекин готов развивать отношения между военными США и Китая на основании принципов взаимного уважения и мирного сосуществования, заявил в понедельник заместитель РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T04:54

2023-10-30T04:54

2023-10-30T04:54

китай

пекин

сша

чжан юся

сергей шойгу

вооруженные силы сша

в мире

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Пекин готов развивать отношения между военными США и Китая на основании принципов взаимного уважения и мирного сосуществования, заявил в понедельник заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся. "Мы готовы развивать отношения между военными США и КНР на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыигрышного сотрудничества", - сказал Чжан Юся на церемонии открытии Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября, на него прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Первый Сяншаньский форум прошел в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук Народно-освободительной армии Китая и Китайский институт международных стратегических исследований. В нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html

китай

пекин

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китай, пекин, сша, чжан юся, сергей шойгу, вооруженные силы сша, в мире