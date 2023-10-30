https://ria.ru/20231030/kikina-1906092300.html
Космонавт Кикина рассказала, как себя чувствует после возвращения с МКС
Космонавт Кикина рассказала, как себя чувствует после возвращения с МКС - РИА Новости, 30.10.2023
Космонавт Кикина рассказала, как себя чувствует после возвращения с МКС
Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина в интервью РИА Новости рассказала, что реабилитация после возвращения с МКС на Землю проходит хорошо, она чувствует себя... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:10
2023-10-30T10:10
2023-10-30T10:10
космос - риа наука
анна кикина
роскосмос
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина в интервью РИА Новости рассказала, что реабилитация после возвращения с МКС на Землю проходит хорошо, она чувствует себя "прекрасно". "Чувствую себя совершенно замечательно и прекрасно, полна сил", - сказала Кикина. По ее словам, реабилитация после полета на МКС "проходит несложно". Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20231030/kikina-1906059389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, анна кикина, роскосмос
Космос - РИА Наука, Анна Кикина, Роскосмос
Космонавт Кикина рассказала, как себя чувствует после возвращения с МКС
Космонавт Кикина: реабилитация после возвращения с МКС проходит хорошо
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина в интервью РИА Новости рассказала, что реабилитация после возвращения с МКС на Землю проходит хорошо, она чувствует себя "прекрасно".
"Чувствую себя совершенно замечательно и прекрасно, полна сил", - сказала Кикина. По ее словам, реабилитация после полета на МКС "проходит несложно".
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
Анна Кикина заявила, что предпочитает зваться космонавтом