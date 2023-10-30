https://ria.ru/20231030/kikina-1906059523.html
Анна Кикина высказалась об участии в возможном продолжении фильма "Вызов"
Анна Кикина высказалась об участии в возможном продолжении фильма "Вызов" - РИА Новости, 30.10.2023
Анна Кикина высказалась об участии в возможном продолжении фильма "Вызов"
Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина в интервью РИА Новости заявила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов",... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:25
2023-10-30T03:25
2023-10-30T10:58
культура
россия
анна кикина
константин эрнст
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862109758_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3d24cdb21a35427ca4949204620686a.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина в интервью РИА Новости заявила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов", если это не помешает ее основной работе. "Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие. Но в первую очередь — это моя работа", — ответила Кикина на вопрос, хотела бы она попробовать себя в роли актрисы, если создатели фильма "Вызов" будут снимать продолжение.Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст ранее на премьере заявил, что команда готова снять вторую часть картины, учитывая, что Россия продолжит развивать свою лунную программу. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20231030/kikina-1906059389.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862109758_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4be3ffa0e6b4199c7558e48426b3a4ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анна кикина, константин эрнст, культура
Культура, Россия, Анна Кикина, Константин Эрнст, Культура
Анна Кикина высказалась об участии в возможном продолжении фильма "Вызов"
Космонавт Анна Кикина допустила участие в возможном продолжении фильма "Вызов"
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина в интервью РИА Новости заявила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов", если это не помешает ее основной работе.
"Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие. Но в первую очередь — это моя работа", — ответила Кикина на вопрос, хотела бы она попробовать себя в роли актрисы, если создатели фильма "Вызов" будут снимать продолжение.
Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст
ранее на премьере заявил, что команда готова снять вторую часть картины, учитывая, что Россия
продолжит развивать свою лунную программу.
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
Анна Кикина заявила, что предпочитает зваться космонавтом