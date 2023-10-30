https://ria.ru/20231030/kikina-1906059523.html

Анна Кикина высказалась об участии в возможном продолжении фильма "Вызов"

Анна Кикина высказалась об участии в возможном продолжении фильма "Вызов" - РИА Новости, 30.10.2023

Анна Кикина высказалась об участии в возможном продолжении фильма "Вызов"

Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина в интервью РИА Новости заявила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов",... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T03:25

2023-10-30T03:25

2023-10-30T10:58

культура

россия

анна кикина

константин эрнст

культура

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина в интервью РИА Новости заявила, что не против сняться в возможном продолжении фильма "Вызов", если это не помешает ее основной работе. "Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие. Но в первую очередь — это моя работа", — ответила Кикина на вопрос, хотела бы она попробовать себя в роли актрисы, если создатели фильма "Вызов" будут снимать продолжение.Генеральный директор Первого канала, продюсер фильма Константин Эрнст ранее на премьере заявил, что команда готова снять вторую часть картины, учитывая, что Россия продолжит развивать свою лунную программу. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

https://ria.ru/20231030/kikina-1906059389.html

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россия, анна кикина, константин эрнст, культура