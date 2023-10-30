https://ria.ru/20231030/kikina-1906059389.html
Анна Кикина заявила, что предпочитает зваться космонавтом
Анна Кикина заявила, что предпочитает зваться космонавтом - РИА Новости, 30.10.2023
Анна Кикина заявила, что предпочитает зваться космонавтом
Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что ей больше нравится, когда ее называют "космонавт", а не... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:23
2023-10-30T03:23
2023-10-30T03:23
анна кикина
общество
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что ей больше нравится, когда ее называют "космонавт", а не "космонавтка". "Называйте меня, как всех – космонавт", - ответила Кикина на вопрос, какое определение ей больше нравится: "женщина-космонавт", "космонавтка" или "космонавт". Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20230623/kikina-1879939211.html
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анна кикина, общество, россия
Анна Кикина, Общество, Россия
Анна Кикина заявила, что предпочитает зваться космонавтом
Анна Кикина высказалась против феминитивов и попросила называть ее космонавтом
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина заявила в интервью РИА Новости, что ей больше нравится, когда ее называют "космонавт", а не "космонавтка".
"Называйте меня, как всех – космонавт", - ответила Кикина на вопрос, какое определение ей больше нравится: "женщина-космонавт", "космонавтка" или "космонавт".
"Организм должен работать". Космонавт Кикина раскрыла секреты здоровья
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.