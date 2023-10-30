https://ria.ru/20231030/kikina-1905635108.html

Анна Кикина: к новому полету в космос готовлюсь с первых минут на Земле

Анна Кикина: к новому полету в космос готовлюсь с первых минут на Земле - РИА Новости, 30.10.2023

Анна Кикина: к новому полету в космос готовлюсь с первых минут на Земле

Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Анна Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю 12 марта... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:00

2023-10-30T11:00

2023-10-30T11:00

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Американский космический корабль Crew Dragon, в экипаже которого была россиянка Анна Кикина, вернулся с Международной космической станции на Землю 12 марта. Анна стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле по подписанному в 2022 году соглашению о перекрестных полетах. О том, как прошла реабилитация, с какими трудностями пришлось столкнуться при отборе в космонавты, о возможном участии в продолжении фильма "Вызов" и подготовке к следующему полету Кикина рассказала корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину.– Как вы себя чувствуете спустя полгода после полета?– Чувствую себя совершенно замечательно и прекрасно, полна сил.– Сложно было пройти реабилитацию, или вы готовы отправиться в новый полет хоть сейчас?– Реабилитация состоит из нескольких последовательных, друг за другом, шагов. Я бы не сказала, что это сложно, это просто очередность действий.– После полета вы стали еще более известной, особенно в своем родном регионе. Вашим именем теперь назван Новосибирский планетарий, вам присвоили статус почетного жителя города. Вы уже привыкли к такой популярности?– Ко мне повышенный интерес был еще до полета в космос. Это особенность нашей работы, ведь при помощи космонавтов популяризируют отрасль, мы постоянно на виду. Не скажу, что для меня это было чем-то супернеожиданным. Но то, как меня принял мой город, было очень приятно: радушно, сердечно, как-то тепло, по-доброму. И это взаимно, мы с городом любим друг друга.– Кроме того, по мотивам вашего полета поставил спектакль Новосибирский театр кукол. Обращались ли они к вам за консультацией?– Театр кукол в городе Новосибирске действительно создал образовательный спектакль по поводу полета Городовичка (символ города – ред.) в космос вместе со мной. Это очень интересная постановка, я была ее зрителем. Нет, они со мной ни разу не связывались при реализации этой идеи, у них самостоятельно все получилось прекрасно.– То есть, спектакль вам понравился?– Да, мне очень понравилось.– Если бы про ваш полет стали снимать кино, как бы вы это восприняли? Какой из актрис доверили бы роль Анны Кикиной?– Об этом нужно думать, обсуждать, прикидывать все условия, обстоятельства. Посмотрим. Я ни от чего в жизни не отказываюсь заранее, посмотрим.– Вы работали радиоведущей до того, как решили стать космонавтом. Не хотите вернуться в эту профессию с новым опытом? Например, записывать подкасты о космосе?– Пока я не испытываю желания вести какие-то подкасты или каналы, связанные вообще с чем-либо. Как будет в будущем, еще раз говорю, посмотрим, сейчас не зарекаюсь.– Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, завершив карьеру, стала депутатом. Интересует ли вас общественная деятельность, политика?– На данный момент я не хочу идти в направлении политики и не вижу себя там в будущем.– Некоторые космонавты уже успели попробовать себя в роли актеров, сыграв в фильме "Вызов". Создатели картины не исключают, что будет продолжение. Если пригласят, согласитесь сняться?– Если бы эта целевая задача сопрягалась с моей профессиональной деятельностью, я бы с удовольствием в этом приняла участие. Но в первую очередь – это моя работа.– Обращаются ли создатели фильмов и сериалов про космос за консультацией к космонавтам?– У меня нет такой статистики, как часто обращаются к космонавтам. Я знаю, что чаще обращаются к опытным космонавтам, которые уже не в отряде, к ветеранам, ко мне пока ни разу не обращались.– А если обратятся? Не откажете?– Посмотрим, смотря, что за ситуация.– Вы как-то рассказывали, что при сборе медицинских справок для отбора в отряд космонавтов, врачи отвечали вам с иронией. С какими еще предубеждениями вы сталкивались?– Врачи воспринимали скорее не с иронией, а с удивлением. К ним в первый раз пришел человек с запросом на то, чтобы пройти обследование для отбора в отряд космонавтов. Скорее всего, общественное окружение, люди, которые видели тебя в той же поликлинике, совершенно случайно узнавали об этом и со скептицизмом воспринимали, потому что это выглядит как что-то нереальное. Очень часто можно это и по сей день наблюдать. Но все равно все больше и больше людей видят, что космонавтом можно стать. Я заметила, что популяризации пилотируемой космонавтики стало больше в последнее время.Будет прекрасно, если женщин-космонавтов станет в отряде больше. Я не знаю, с чем связано, что я одна из двадцати шести, но женщины всегда хотят попасть в отряд и всегда идут. Пока у них не получалось, но получится, я хочу в это верить.– Какой совет вы могли бы дать девушкам в России, которые мечтают попасть в отряд космонавтов, но боятся трудностей?– Трудности будут. Выбор человека – как к ним относиться и как работать с ними. Излишняя боязнь, знаю, забирает много сил, которые так нужны для эффективной работы. Волнение же присутствует в нашей жизни очень часто, и это можно, нужно, это хорошо. Ты себя концентрируешь, собираешься, фокусируешься. Поэтому девушкам, которые изначально собираются и готовят себя прийти в отряд космонавтов, советы не нужны. Они сами знают, что нужно идти в эту сторону и просто действовать, а я их только поддерживаю, желаю успехов.– СМИ часто подчеркивают, что вы – единственная женщина в отряде космонавтов. Если в отряд попадут другие девушки, вы расстроитесь, что вас этого статуса лишат, или обрадуетесь новичкам?– Я этот статус не просила. Так получается в силу обстоятельств, я буду счастлива, если девушек в отряде будет больше.– Кстати, хотел уточнить: "женщина-космонавт", "космонавт" или "космонавтка"? Как вам больше нравится?– Называйте меня, как всех – космонавт.– Хотели бы вы побывать на борту будущей Российской орбитальной станции?– Конечно, это интересно.– Вы также проходили специальные тренировки по межпланетным перелетам. Расскажите, пожалуйста, что представляет из себя такая подготовка?– Вы имеете в виду наземный изоляционный эксперимент, он называется SIRIUS. Я принимала участие в первом этапе, в моем случае это был SIRIUS-17. Семнадцать дней изоляции и максимальной имитации космического полета. Это было очень интересно.Я воспринимала это как тренировочный полет перед реальным. Конкретно выходов и деятельности на планете у нас не было. Основной задачей был облет вокруг Луны и возвращение на Землю. Я считаю, это полезный эксперимент, и прямо сейчас, в ближайшее время, стартует этап с изоляцией на целый год.– Готовитесь ли вы уже к следующему полету, и когда он может состояться?– Да, как только я коснулась поверхности нашей планеты, приводнилась, я уже готовилась к своему следующему полету. Реабилитация – это уже первый шаг. Я сейчас в своей активной фазе, нахожусь на подготовке и в ожидании моего назначения в экипаж дальнейших экспедиций.

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https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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