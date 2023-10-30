https://ria.ru/20231030/khamas-1906264625.html

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива - РИА Новости, 30.10.2023

Военное крыло ХАМАС заявило об обстреле Тель-Авива

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли Тель-Авив. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T18:36

2023-10-30T18:36

2023-10-30T18:41

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

тель-авив

израиль

оон

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КАИР, 30 окт - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что обстреляли Тель-Авив."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив в ответ на сионистскую (израильскую - ред.) резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, тель-авив, израиль, оон