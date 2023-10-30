https://ria.ru/20231030/karaganov-1906069429.html

Караганов рассказал, как растет вероятность глобального конфликта

Караганов рассказал, как растет вероятность глобального конфликта - РИА Новости, 30.10.2023

Караганов рассказал, как растет вероятность глобального конфликта

Вероятность глобального конфликта увеличивается с каждым днем, одна из главных целей России, в том числе в СВО на Украине, - остановить движение к третьей... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T07:03

2023-10-30T07:03

2023-10-30T07:03

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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Вероятность глобального конфликта увеличивается с каждым днем, одна из главных целей России, в том числе в СВО на Украине, - остановить движение к третьей мировой войне, заявил РИА Новости почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов. Караганов принимает участие в Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, который проходит в Пекине 29-31 октября. "Я надеюсь, что его (глобального конфликта - ред.) не произойдет, тем более глобального ядерного конфликта, но такая вероятность увеличивается с каждым днем", - заявил Караганов на полях форума. По его словам, "одна из главных целей российской операции на Украине и против НАТО заключается в том, чтобы остановить движение к третьей мировой войне". При этом, отвечая на вопрос о том, какой формат обеспечения глобальной и региональной безопасности может предложить Россия и что хочет донести до мировой общественности своими действиями, профессор заявил, что "во-первых, разумеется, мы хотим прекратить деструктивные действия НАТО, во-вторых, мы хотим строить евразийскую систему безопасности, европейская система безопасности не случилась и не случится". На просьбу прокомментировать действия союзников НАТО в Азии, которые не могут не осознавать, что активность альянса только ухудшает ситуацию с безопасностью в регионе, Караганов указал, что "многие это понимают, но очень многие сильно зависят от США, за последние десятилетия в Европе, в меньшей степени в других странах-союзниках США вырос значительный класс компрадорской элиты, которая или зависит от США, или не мыслит по-другому". "Но я надеюсь, что в обозримом будущем наши азиатские соседи поймут, где их настоящие интересы, хотя это очень трудный процесс, потому что внутри Азии существует свой клубок огромных противоречий, который после Второй мировой войны был заморожен, а вот сейчас размораживается", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231030/kitay-1906069085.html

https://ria.ru/20231030/sotrudnichestvo-1906067084.html

https://ria.ru/20231030/nato-1906064918.html

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в мире, сша, россия, украина, сергей караганов, нато