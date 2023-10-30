https://ria.ru/20231030/kamery-1906074661.html

В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах

В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах - РИА Новости, 30.10.2023

В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах

Часть видеокамер наблюдения, которые установили в туалетах школы в Большом Камне Приморского края, уже демонтировали, полное устранение нарушений поставлено в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:19

2023-10-30T08:19

2023-10-30T08:20

школа

общество

большой камень

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893375252_0:212:3090:1950_1920x0_80_0_0_e29c40bbe045ee9485ffa6019c1cd54c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Часть видеокамер наблюдения, которые установили в туалетах школы в Большом Камне Приморского края, уже демонтировали, полное устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона. Ранее в соцсетях широко разошлось видео, снятое в туалете школы: в верхнем углу помещения установлена видеокамера наблюдения, она видна даже когда человек стоит в закрытой кабинке. Отмечалось, что изображения с камер транслируются на пост охраны. Представитель регионального минобразования сообщал РИА Новости, что видеокамеры наблюдения установили в туалетах школы в Большом Камне для профилактики буллинга, сейчас их отключили, будет решаться вопрос об их демонтаже, по вопросу незаконной установки камер видеонаблюдения была проведена проверка. По данным управления, учащиеся были предупреждены о камерах в кабинках, а установленная камера ограничивает обзор в самой кабинке. Также благодаря видеонаблюдению были выявлены случаи курения в туалете. "Надзорным ведомством проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних... В настоящее время часть камер видеонаблюдения в туалетных комнатах школы № 1 в Большом Камне уже демонтирована. Полное устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html

https://ria.ru/20231027/smartfon-1905691473.html

большой камень

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

школа, общество, большой камень, приморский край