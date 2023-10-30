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В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах - РИА Новости, 30.10.2023
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08:19 30.10.2023 (обновлено: 08:20 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kamery-1906074661.html
В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах
В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах - РИА Новости, 30.10.2023
В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах
Часть видеокамер наблюдения, которые установили в туалетах школы в Большом Камне Приморского края, уже демонтировали, полное устранение нарушений поставлено в... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T08:19
2023-10-30T08:20
школа
общество
большой камень
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Часть видеокамер наблюдения, которые установили в туалетах школы в Большом Камне Приморского края, уже демонтировали, полное устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона. Ранее в соцсетях широко разошлось видео, снятое в туалете школы: в верхнем углу помещения установлена видеокамера наблюдения, она видна даже когда человек стоит в закрытой кабинке. Отмечалось, что изображения с камер транслируются на пост охраны. Представитель регионального минобразования сообщал РИА Новости, что видеокамеры наблюдения установили в туалетах школы в Большом Камне для профилактики буллинга, сейчас их отключили, будет решаться вопрос об их демонтаже, по вопросу незаконной установки камер видеонаблюдения была проведена проверка. По данным управления, учащиеся были предупреждены о камерах в кабинках, а установленная камера ограничивает обзор в самой кабинке. Также благодаря видеонаблюдению были выявлены случаи курения в туалете. "Надзорным ведомством проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних... В настоящее время часть камер видеонаблюдения в туалетных комнатах школы № 1 в Большом Камне уже демонтирована. Полное устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231028/delo-1905871362.html
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школа, общество, большой камень, приморский край
Школа, Общество, Большой Камень, Приморский край
В Приморском крае сообщили о демонтаже видеокамер в школьных туалетах

Прокуратура: в Приморском крае демонтировали часть видеокамер в туалетах школы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики поднимаются в класс в школе
Ученики поднимаются в класс в школе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученики поднимаются в класс в школе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Часть видеокамер наблюдения, которые установили в туалетах школы в Большом Камне Приморского края, уже демонтировали, полное устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства региона.
Ранее в соцсетях широко разошлось видео, снятое в туалете школы: в верхнем углу помещения установлена видеокамера наблюдения, она видна даже когда человек стоит в закрытой кабинке. Отмечалось, что изображения с камер транслируются на пост охраны.
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Представитель регионального минобразования сообщал РИА Новости, что видеокамеры наблюдения установили в туалетах школы в Большом Камне для профилактики буллинга, сейчас их отключили, будет решаться вопрос об их демонтаже, по вопросу незаконной установки камер видеонаблюдения была проведена проверка. По данным управления, учащиеся были предупреждены о камерах в кабинках, а установленная камера ограничивает обзор в самой кабинке. Также благодаря видеонаблюдению были выявлены случаи курения в туалете.
«
"Надзорным ведомством проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетних... В настоящее время часть камер видеонаблюдения в туалетных комнатах школы № 1 в Большом Камне уже демонтирована. Полное устранение нарушений поставлено в прокуратуре на контроль", - сообщил собеседник агентства.
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