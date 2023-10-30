https://ria.ru/20231030/kaluga-1906280156.html
В Калужской области в 2023 году перевыполнили план по установке ФАПов
В Калужской области в 2023 году перевыполнили план по установке ФАПов - РИА Новости, 30.10.2023
В Калужской области в 2023 году перевыполнили план по установке ФАПов
В Калужской области в 2023 году установили 28 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), выполнив 100% плана, также установлены еще девять пунктов из плана на 2024 РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:09
2023-10-30T20:09
2023-10-30T20:09
калужская область
калужская область
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владислав шапша
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КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. В Калужской области в 2023 году установили 28 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), выполнив 100% плана, также установлены еще девять пунктов из плана на 2024 год, сообщает правительство региона. В понедельник в регионе рассмотрели основные вопросы реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предваряя обсуждение, глава Калужской области Владислав Шапша напомнил, что программа реализуется с 2021 года и стартовала по инициативе президента России Владимира Путина. Губернатор подчеркнул, что это один из самых востребованных проектов для населения. В программу включено и строительство новых объектов здравоохранения, и проведение капитального ремонта, а также приобретение медицинского оборудования и автомобилей, отметил губернатор региона. "По данными министерства здравоохранения области, в 2023 году на территориях муниципальных образований установлено 28 фельдшерско-акушерских пунктов, что составляет 100 процентов от плана. Девять ФАПов, запланированных к установке в 2024 году, установлены в этом", - говорится в сообщении. Губернатор назвал обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения одной из важнейших задач региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. По данным областного правительства, в 2023 году закуплен и передан 31 автомобиль в учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. По данным областного правительства, в 2024 году планируется установить 22 ФАПа, отремонтировать 20 объектов здравоохранения, приобрести 1770 единиц оборудования. Подводя итог, Шапша отметил, что в области уделяется много внимания развитию системы здравоохранения. "Те усилия, которые в этом направлении делаются, позволяют нам идти вперед, выполнять те обещания, которые мы дали людям. Работу эту будем продолжать. Задачи у нас амбициозные, и мы их решим. Я говорю о строительстве двух больниц: в Козельске и в Людиново. И эти обещания мы тоже выполним", - резюмировал губернатор.
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калужская область, россия, владимир путин, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владимир Путин, Владислав Шапша
В Калужской области в 2023 году перевыполнили план по установке ФАПов
В Калужской области в 2023 году перевыполнили план по установке ФАПов
КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. В Калужской области в 2023 году установили 28 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), выполнив 100% плана, также установлены еще девять пунктов из плана на 2024 год, сообщает правительство региона.
В понедельник в регионе рассмотрели основные вопросы реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предваряя обсуждение, глава Калужской области Владислав Шапша
напомнил, что программа реализуется с 2021 года и стартовала по инициативе президента России Владимира Путина
. Губернатор подчеркнул, что это один из самых востребованных проектов для населения. В программу включено и строительство новых объектов здравоохранения, и проведение капитального ремонта, а также приобретение медицинского оборудования и автомобилей, отметил губернатор региона.
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"По данными министерства здравоохранения области, в 2023 году на территориях муниципальных образований установлено 28 фельдшерско-акушерских пунктов, что составляет 100 процентов от плана. Девять ФАПов, запланированных к установке в 2024 году, установлены в этом", - говорится в сообщении.
Губернатор назвал обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения одной из важнейших задач региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. По данным областного правительства, в 2023 году закуплен и передан 31 автомобиль в учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.
По данным областного правительства, в 2024 году планируется установить 22 ФАПа, отремонтировать 20 объектов здравоохранения, приобрести 1770 единиц оборудования.
Подводя итог, Шапша отметил, что в области уделяется много внимания развитию системы здравоохранения.
"Те усилия, которые в этом направлении делаются, позволяют нам идти вперед, выполнять те обещания, которые мы дали людям. Работу эту будем продолжать. Задачи у нас амбициозные, и мы их решим. Я говорю о строительстве двух больниц: в Козельске
и в Людиново
. И эти обещания мы тоже выполним", - резюмировал губернатор.
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