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Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия" - РИА Новости, 30.10.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
12:18 30.10.2023 (обновлено: 13:51 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия" - РИА Новости, 30.10.2023
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"
Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба краевого Министерства... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:18
2023-10-30T13:51
роберт рождественский
музей кино
москва
алтайский край
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БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости. Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба краевого Министерства культуры. В ведомстве пояснили, что 19 ноября на уличной сцене ВДНХ покажут интерактивный спектакль "Балаганище", посвященный русской праздничной культуре."Зрители увидят "живой календарь" русских праздников от Святок до Рождества Христова с традиционными танцами и песнями", — говорится в релизе.В спектакле заняты почти 50 человек — артисты из Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" имени Березикова и Театра "Куклы-Великаны". "Прямо перед зрителями разыграются фрагменты русских ярмарочных развлечений, сцены из медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. Прибаутки ярмарочного деда и масленичная скоморошина, хороводы, частушки — все это соединится в яркий калейдоскоп русских праздничных приемов для увеселения публики и познакомит зрителя с основами русской праздничной культуры. Более того, во многих событиях спектакля зрители сами смогут принять участие", — отметили в Минкульте. Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября. Алтайский край представит там экспозицию достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах. День Алтайского края запланирован на 19 ноября — алтайские ремесленники проведут мастер-классы для посетителей, пройдут концерты, а на площадке Музея кино в павильоне №36 — большая творческая программа, посвященная уроженцу Алтая поэту Роберту Рождественскому.
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роберт рождественский, музей кино, москва
Роберт Рождественский, Музей кино, Москва, Алтайский край
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"

Алтайский край представит "живой" календарь праздников на выставке "Россия"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости. Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба краевого Министерства культуры.
В ведомстве пояснили, что 19 ноября на уличной сцене ВДНХ покажут интерактивный спектакль "Балаганище", посвященный русской праздничной культуре.
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяДень Алтайского края на выставке "Россия"
День Алтайского края на выставке Россия - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
День Алтайского края на выставке "Россия"
«
"Зрители увидят "живой календарь" русских праздников от Святок до Рождества Христова с традиционными танцами и песнями", — говорится в релизе.
В спектакле заняты почти 50 человек — артисты из Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" имени Березикова и Театра "Куклы-Великаны".
"Прямо перед зрителями разыграются фрагменты русских ярмарочных развлечений, сцены из медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. Прибаутки ярмарочного деда и масленичная скоморошина, хороводы, частушки — все это соединится в яркий калейдоскоп русских праздничных приемов для увеселения публики и познакомит зрителя с основами русской праздничной культуры. Более того, во многих событиях спектакля зрители сами смогут принять участие", — отметили в Минкульте.
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День Алтайского края запланирован на 19 ноября — алтайские ремесленники проведут мастер-классы для посетителей, пройдут концерты, а на площадке Музея кино в павильоне №36 — большая творческая программа, посвященная уроженцу Алтая поэту Роберту Рождественскому.
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Алтайский крайРоберт РождественскийМузей киноМосква
 
 
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