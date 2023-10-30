https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html

Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"

Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия" - РИА Новости, 30.10.2023

Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"

Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба краевого Министерства... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:18

2023-10-30T12:18

2023-10-30T13:51

роберт рождественский

музей кино

москва

алтайский край

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БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости. Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба краевого Министерства культуры. В ведомстве пояснили, что 19 ноября на уличной сцене ВДНХ покажут интерактивный спектакль "Балаганище", посвященный русской праздничной культуре."Зрители увидят "живой календарь" русских праздников от Святок до Рождества Христова с традиционными танцами и песнями", — говорится в релизе.В спектакле заняты почти 50 человек — артисты из Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" имени Березикова и Театра "Куклы-Великаны". "Прямо перед зрителями разыграются фрагменты русских ярмарочных развлечений, сцены из медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. Прибаутки ярмарочного деда и масленичная скоморошина, хороводы, частушки — все это соединится в яркий калейдоскоп русских праздничных приемов для увеселения публики и познакомит зрителя с основами русской праздничной культуры. Более того, во многих событиях спектакля зрители сами смогут принять участие", — отметили в Минкульте. Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября. Алтайский край представит там экспозицию достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах. День Алтайского края запланирован на 19 ноября — алтайские ремесленники проведут мастер-классы для посетителей, пройдут концерты, а на площадке Музея кино в павильоне №36 — большая творческая программа, посвященная уроженцу Алтая поэту Роберту Рождественскому.

https://ria.ru/20231027/festival-1905668111.html

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роберт рождественский, музей кино, москва