https://ria.ru/20231030/kalendar-1906128815.html
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия" - РИА Новости, 30.10.2023
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"
Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба краевого Министерства... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:18
2023-10-30T12:18
2023-10-30T13:51
роберт рождественский
музей кино
москва
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905703663_0:224:3244:2048_1920x0_80_0_0_e9c5ccbfd0446d4c3987c2eafdb362ee.jpg
БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости. Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба краевого Министерства культуры. В ведомстве пояснили, что 19 ноября на уличной сцене ВДНХ покажут интерактивный спектакль "Балаганище", посвященный русской праздничной культуре."Зрители увидят "живой календарь" русских праздников от Святок до Рождества Христова с традиционными танцами и песнями", — говорится в релизе.В спектакле заняты почти 50 человек — артисты из Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" имени Березикова и Театра "Куклы-Великаны". "Прямо перед зрителями разыграются фрагменты русских ярмарочных развлечений, сцены из медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. Прибаутки ярмарочного деда и масленичная скоморошина, хороводы, частушки — все это соединится в яркий калейдоскоп русских праздничных приемов для увеселения публики и познакомит зрителя с основами русской праздничной культуры. Более того, во многих событиях спектакля зрители сами смогут принять участие", — отметили в Минкульте. Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября. Алтайский край представит там экспозицию достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах. День Алтайского края запланирован на 19 ноября — алтайские ремесленники проведут мастер-классы для посетителей, пройдут концерты, а на площадке Музея кино в павильоне №36 — большая творческая программа, посвященная уроженцу Алтая поэту Роберту Рождественскому.
https://ria.ru/20231027/festival-1905668111.html
https://ria.ru/20231027/primore-1905663182.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905703663_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_9f724e44e0ed55fc9a979f370b601b53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт рождественский, музей кино, москва
Роберт Рождественский, Музей кино, Москва, Алтайский край
Алтайский край представит календарь русских праздников на выставке "Россия"
Алтайский край представит "живой" календарь праздников на выставке "Россия"
БАРНАУЛ, 30 окт — РИА Новости.
Алтайские артисты представят "живой календарь" русских праздников на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба
краевого Министерства культуры.
В ведомстве пояснили, что 19 ноября на уличной сцене ВДНХ покажут интерактивный спектакль "Балаганище", посвященный русской праздничной культуре.
«
"Зрители увидят "живой календарь" русских праздников от Святок до Рождества Христова с традиционными танцами и песнями", — говорится в релизе.
В спектакле заняты почти 50 человек — артисты из Государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай" имени Березикова и Театра "Куклы-Великаны".
"Прямо перед зрителями разыграются фрагменты русских ярмарочных развлечений, сцены из медвежьей потехи, отрывки из народной драмы. Прибаутки ярмарочного деда и масленичная скоморошина, хороводы, частушки — все это соединится в яркий калейдоскоп русских праздничных приемов для увеселения публики и познакомит зрителя с основами русской праздничной культуры. Более того, во многих событиях спектакля зрители сами смогут принять участие", — отметили в Минкульте.
Фестиваль "Чудо света" приурочат к открытию выставки-форума "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября. Алтайский край представит там экспозицию достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
День Алтайского края запланирован на 19 ноября — алтайские ремесленники проведут мастер-классы для посетителей, пройдут концерты, а на площадке Музея кино
в павильоне №36 — большая творческая программа, посвященная уроженцу Алтая поэту Роберту Рождественскому
.
В Приморье рассказали, что покажут на выставке "Россия" в Москве