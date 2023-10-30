https://ria.ru/20231030/izrailtyane-1906170426.html

В Дагестане опровергли фейк о встрече по вопросу переселения израильтян

В Дагестане опровергли фейк о встрече по вопросу переселения израильтян - РИА Новости, 30.10.2023

В Дагестане опровергли фейк о встрече по вопросу переселения израильтян

В минобрнауки Дагестана опровергли распространившуюся в сети ложную информацию о якобы онлайн-встрече по вопросу переселения в республику граждан Израиля. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:35

2023-10-30T14:35

2023-10-30T14:37

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сергей меликов

израиль

махачкала

тель-авив

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В минобрнауки Дагестана опровергли распространившуюся в сети ложную информацию о якобы онлайн-встрече по вопросу переселения в республику граждан Израиля. К соответствующему посту в Telegram-канале министерства прикреплено фото записи якобы из канала под названием "Русский дом в Израиле", где всем желающим предлагают принять участие в онлайн-встрече по теме переселения в Дагестан, а среди спикеров значатся в том числе представители минобрнауки и администрации республики. "В связи с распространившейся в сети интернет информацией о проведении онлайн-встречи по вопросу переселения в Республику Дагестан граждан Израиля минобрнауки РД сообщает: сообщение о проведении онлайн-встречи о переселении в регион граждан Израиля является недостоверным. Представители ведомства не принимали и не планируют принимать участие в мероприятиях с указанной тематикой", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве напомнили об ответственности за распространение заведомо ложной и недостоверной информации и рекомендовали доверять только официальным источникам. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. На место прибыли правоохранительные органы. Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Вскоре власти региона заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированно проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги, после чего люди стали расходиться, воздушную гавань закрыли. По данным Росавиации, временное закрытие аэропорта продлится, предварительно, до 31 октября. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек – как силовики, так и гражданские: более 10 получили легкие травмы, 10 попали в больницы, двое – в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине", но произошедшее в аэропорту назвал грубым нарушением закона. Весь функционал аэропорта Махачкалы, по его словам, будет восстановлен в течение двух-трех дней.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

израиль

махачкала

тель-авив

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сергей меликов, израиль, махачкала, тель-авив, беспорядки в аэропорту махачкалы