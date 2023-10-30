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Армия Израиля заявила, что в ходе операции освободила военнослужащую - РИА Новости, 30.10.2023
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19:37 30.10.2023 (обновлено: 19:50 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/izrail-1906274989.html
Армия Израиля заявила, что в ходе операции освободила военнослужащую
Армия Израиля заявила, что в ходе операции освободила военнослужащую - РИА Новости, 30.10.2023
Армия Израиля заявила, что в ходе операции освободила военнослужащую
Армия Израиля сообщила об освобождении в ходе операции военнослужащей, которая была взята в заложники движением ХАМАС 7 октября. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:37
2023-10-30T19:50
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
хамас
оон
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила об освобождении в ходе операции военнослужащей, которая была взята в заложники движением ХАМАС 7 октября."Ночью солдат... Ори Мегидиш была освобождена во время наземных операций Армии обороны Израиля... Солдат прошла медицинскую проверку, чувствует себя хорошо, она встретилась со своей семьей", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.В заявлении говорится, что израильская армия и служба безопасности продолжат "делать все необходимое" для освобождения заложников.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, хамас, оон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, ХАМАС, ООН
Армия Израиля заявила, что в ходе операции освободила военнослужащую

Армия Израиля заявила, что в ходе операции освободила военнослужащую

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки в районе границы с сектором Газа
Израильские танки в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки в районе границы с сектором Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Армия Израиля сообщила об освобождении в ходе операции военнослужащей, которая была взята в заложники движением ХАМАС 7 октября.
"Ночью солдат... Ори Мегидиш была освобождена во время наземных операций Армии обороны Израиля... Солдат прошла медицинскую проверку, чувствует себя хорошо, она встретилась со своей семьей", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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В заявлении говорится, что израильская армия и служба безопасности продолжат "делать все необходимое" для освобождения заложников.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВосточный ИерусалимХАМАСООН
 
 
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