https://ria.ru/20231030/izrail-1906192402.html

В Египте назвали условие для спокойной жизни Израиля

В Египте назвали условие для спокойной жизни Израиля - РИА Новости, 30.10.2023

В Египте назвали условие для спокойной жизни Израиля

Израиль никогда не будет жить спокойно, если не будет реализовано решение о двух государствах, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Египта, глава РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:31

2023-10-30T15:31

2023-10-30T15:31

в мире

израиль

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 30 окт - РИА Новости. Израиль никогда не будет жить спокойно, если не будет реализовано решение о двух государствах, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты Египта, глава либеральной партии "Вафд" Абдель Санад Ямама. Президентские выборы в Египте состоятся 10-12 декабря. Помимо Ямамы документы для участия в выборах подали нынешний президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси и еще два кандидата. "Израиль никогда не будет наслаждаться, для них не будет жизни на палестинской земле, если не будет выполнено политическое решение, основанное на решении о двух государствах в границах 4 ноября 1967 года", - сказал Ямама. Он отметил, что, если Израиль "прочтет историю, то поймет, что палестинский народ имеет свою землю и держится за нее". По мнению политика, Израиль сам нуждается в реализации решения о двух государствах. Говоря на тему израильских призывов к переселению палестинцев на Синайский полуостров, Ямама подчеркнул, что это "может привести к вражде между Египтом и Израилем". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного Минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году