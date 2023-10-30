https://ria.ru/20231030/izrail-1906138358.html

В Израиле заявили о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

В Израиле заявили о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 30.10.2023

В Израиле заявили о столкновении сухопутных сил с ХАМАС в секторе Газа

По мере продвижения в секторе Газа израильские сухопутные силы вступают в прямые столкновения с бойцами ХАМАС, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:50

2023-10-30T12:50

2023-10-30T13:33

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт — РИА Новости. По мере продвижения в секторе Газа израильские сухопутные силы вступают в прямые столкновения с бойцами ХАМАС, сообщил на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "Мы движемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха. Также имеется прямой контакт между сухопутными силами и террористами, бои идут внутри сектора Газа. Мы постоянно оцениваем ситуацию, параллельно продвигаясь в соответствии с нашими оперативными планами. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в соответствии с этапами боевых действий и целями войны", — сказал он. Двадцать восьмого октября военное руководство Израиля объявило о начале следующего этапа военных действий в секторе Газа. При этом подчеркивалось, что о полномасштабном наземном наступлении речи не идет. Но представители ЦАХАЛ ежедневно отчитываются о расширении наземных операций и рейдов на территории анклава с привлечением бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии. Основными целями наземной операции члены узкого кабинета военных действий называют ликвидацию военной и политической инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников, число которых, по данным ЦАХАЛ, выросло до 239. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян, свыше пяти тысяч пострадали.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году