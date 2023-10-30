https://ria.ru/20231030/izrail-1906137269.html

В ХАМАС заявили, что обстреляли израильский Ашдод

В ХАМАС заявили, что обстреляли израильский Ашдод - РИА Новости, 30.10.2023

В ХАМАС заявили, что обстреляли израильский Ашдод

Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявили, что вновь обстреляли израильский Ашдод в ответ на атаки против мирного населения. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:46

2023-10-30T12:46

2023-10-30T13:13

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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хамас

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ТУНИС, 30 окт - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" заявили, что вновь обстреляли израильский Ашдод в ответ на атаки против мирного населения."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли ракетами оккупированный Ашдод в ответ на атаки в отношении мирного населения", - говорится в заявлении организации.В субботу военное руководство Израиля объявило о начале следующего этапа военных действий в секторе Газа. О полномасштабном наземном наступлении объявлено не было, однако представители ЦАХАЛ ежедневно отчитываются о расширении наземных операций и рейдов внутри анклава с привлечением бронетанковых и инженерных войск, а также артиллерии.Основными целями наземной операции в секторе Газа, по заявлению членов узкого кабинета военных действий, являются ликвидация военной и политической инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников, подтвержденное число которых, по данным ЦАХАЛ, возросло до 239.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ашдод, хамас