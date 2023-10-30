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Израиль ночью ввел дополнительные силы в сектор Газа
Израиль ночью ввел дополнительные силы в сектор Газа - РИА Новости, 30.10.2023
Израиль ночью ввел дополнительные силы в сектор Газа
Израиль ночь расширил наземные маневры в секторе Газа и ввел дополнительные силы, десятки членов ХАМАС были ликвидированы, сообщил пресс-секретарь Армии обороны РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T11:49
2023-10-30T11:49
2023-10-30T12:06
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Израиль ночь расширил наземные маневры в секторе Газа и ввел дополнительные силы, десятки членов ХАМАС были ликвидированы, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Ночью мы расширили наземные действия, и дополнительные силы вошли в анклав, включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию ... За ночь были убиты десятки террористов", - сообщил Хагари на брифинге.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль ночью ввел дополнительные силы в сектор Газа
В Армии Израиля заявили об уничтожении десятков членов ХАМАС