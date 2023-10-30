https://ria.ru/20231030/izrail-1906120483.html

Израиль ночью ввел дополнительные силы в сектор Газа

Израиль ночью ввел дополнительные силы в сектор Газа - РИА Новости, 30.10.2023

Израиль ночью ввел дополнительные силы в сектор Газа

Израиль ночь расширил наземные маневры в секторе Газа и ввел дополнительные силы, десятки членов ХАМАС были ликвидированы, сообщил пресс-секретарь Армии обороны РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:49

2023-10-30T11:49

2023-10-30T12:06

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

армия обороны израиля (цахал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901452621_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f549684294f3e71e8826417ed262e347.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. Израиль ночь расширил наземные маневры в секторе Газа и ввел дополнительные силы, десятки членов ХАМАС были ликвидированы, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Ночью мы расширили наземные действия, и дополнительные силы вошли в анклав, включая бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерию ... За ночь были убиты десятки террористов", - сообщил Хагари на брифинге.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, армия обороны израиля (цахал)