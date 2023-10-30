https://ria.ru/20231030/izrail-1906097714.html
Посол в России заявил, что у Израиля нет планов уничтожить сектор Газа
Посол в России заявил, что у Израиля нет планов уничтожить сектор Газа - РИА Новости, 30.10.2023
Посол в России заявил, что у Израиля нет планов уничтожить сектор Газа
У Израиля нет плана уничтожить сектор Газа, в планах Тель-Авива - уничтожить ХАМАС и вернуть заложников, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24"... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T10:38
2023-10-30T10:38
2023-10-30T10:47
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
хамас
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. У Израиля нет плана уничтожить сектор Газа, в планах Тель-Авива - уничтожить ХАМАС и вернуть заложников, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" посол Израиля в Москве Александр Бен Цви."Нет никакого плана уничтожить сектор Газа. Есть планы уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников", - сказал дипломат.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, хамас
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, ХАМАС
Посол в России заявил, что у Израиля нет планов уничтожить сектор Газа
Посол Бен Цви: Израиль намеревается уничтожить не сектор Газа, а ХАМАС
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. У Израиля нет плана уничтожить сектор Газа, в планах Тель-Авива - уничтожить ХАМАС и вернуть заложников, заявил в понедельник в эфире телеканала "Россия 24" посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.
"Нет никакого плана уничтожить сектор Газа. Есть планы уничтожить военные структуры ХАМАС и вернуть заложников", - сказал дипломат.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Израиль заставят платить и каяться
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израильские уроки для России