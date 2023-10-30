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Израиль нанес удары по военным позициям на юге Сирии
Израиль нанес удары по военным позициям на юге Сирии - РИА Новости, 30.10.2023
Израиль нанес удары по военным позициям на юге Сирии
Израильские военные нанесли удары по позициям сирийской армии на юге страны, сообщило в понедельник министерство обороны Сирии. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:23
2023-10-30T09:23
2023-10-30T09:23
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ДОХА, 30 окт - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по позициям сирийской армии на юге страны, сообщило в понедельник министерство обороны Сирии. "Сегодня примерно в 1.35 (совпадает с мск) израильский противник осуществил воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по двум позициям наших вооруженных сил в окрестностях города Дераа, что привело к материальным потерям", - говорится в сообщении, переданном сирийским телеканалом.Данные о раненых и жертвах не приводятся.
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в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по военным позициям на юге Сирии
Израиль нанес удары по сирийским военным позициям