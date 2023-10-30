https://ria.ru/20231030/izrail-1906076704.html

Израильская армия заявила об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС

Израильская армия заявила об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС - РИА Новости, 30.10.2023

Израильская армия заявила об ударах по более чем 600 объектам ХАМАС

В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T08:44

2023-10-30T08:44

2023-10-30T09:42

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В последние дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести сотням объектов палестинского движения ХАМАС, заявила армейская пресс-служба в Telegram-канале."За последние несколько дней ЦАХАЛ поразил более 600 целей террористов, включая склады оружия, десятки позиций для пуска противотанковых ракет, а также укрытия и оперативные базы, используемые <…> ХАМАС", — говорится в релизе.Так, израильские военные нанесли удар с воздуха по месту сосредоточения живой силы ХАМАС в одном из зданий в секторе Газа, где находилось более 20 бойцов. Кроме того, в ЦАХАЛ утверждают, что уничтожили "десятки террористов", забаррикадировавшихся в зданиях и туннелях и пытавшихся атаковать израильские силы.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году