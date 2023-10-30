https://ria.ru/20231030/izrail-1906056160.html

Операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США, пишут СМИ

Операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США, пишут СМИ - РИА Новости, 30.10.2023

Операции Израиля в Газе соответствуют рекомендациям США, пишут СМИ

Текущие точечные наземные операции армии Израиля в секторе Газа соответствуют рекомендациям администрации президента США Джо Байдена, передает газета Times of... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T02:26

2023-10-30T02:26

2023-10-30T02:34

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Текущие точечные наземные операции армии Израиля в секторе Газа соответствуют рекомендациям администрации президента США Джо Байдена, передает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США пыталась убедить Израиль отказаться от полномасштабной наземной операции в Газе в пользу более "точечных" ударов с воздуха и рейдов спецназа. "Администрация Байдена подтолкнула Израиль к проведению более ограниченной наземной операции в секторе Газа, которую в настоящее время проводит ЦАХАЛ в северной части анклава", - рассказал газете неназванный американский чиновник. Как рассказал Times of Israel чиновник, власти Израиля в настоящее время также выступают против полномасштабного наземного наступления в секторе Газа на данном этапе. "Оно (наступление - ред.) вполне может поставить под угрозу заложников, находящихся в настоящее время в секторе Газа, и, соответственно, Израиль не нуждался в давлении со стороны Вашингтона, чтобы выбрать нынешний военный путь", - добавил газете неназванный американский чиновник. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/ssha-1906055897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году