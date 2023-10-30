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Жителю Белгородской области вынесли приговор за изнасилование падчерицы
Жителю Белгородской области вынесли приговор за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 30.10.2023
Жителю Белгородской области вынесли приговор за изнасилование падчерицы
Белгородский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя за 36 эпизодов насильственных действий сексуального характера над своей РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:11
2023-10-30T19:11
2023-10-30T19:11
происшествия
белгородская область
россия
белгородский областной суд
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БЕЛГОРОД, 30 окт – РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя за 36 эпизодов насильственных действий сексуального характера над своей несовершеннолетней падчерицей, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, осужденный на протяжении трёх лет издевался над своей несовершеннолетней падчерицей, совершив в отношении девочки 36 преступлений, связанных с сексуальным насилием. Проживая с осужденным в одном доме, девочка была лишена возможности скрыться от его домогательств. Все это происходило, когда мать подростка была на работе. Каждый раз девочка подвергалась физическому и психическому насилию и угрозам убийства. Экспертиза показала, что у ребенка развилось посттравматическое стрессовое расстройство, степень которого квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Грайворонский районный суд признал его виновным и ему было назначено 15 лет лишения свободы и 2 года ограничения свободы, а также уплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей потерпевшей. "Апелляционным определением Белгородского областного суда приговор изменён, усилено наказание, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ (если хотя бы одно из преступлений, является тяжким) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения", - говорится в релизе суда.
https://ria.ru/20231017/iznasilovanie-1903406902.html
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происшествия, белгородская область, россия, белгородский областной суд
Происшествия, Белгородская область, Россия, Белгородский областной суд
Жителю Белгородской области вынесли приговор за изнасилование падчерицы
Жителю Белгородской области дали 19 лет колонии за изнасилование падчерицы