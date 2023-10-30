https://ria.ru/20231030/iznasilovanie-1906269727.html

Жителю Белгородской области вынесли приговор за изнасилование падчерицы

Жителю Белгородской области вынесли приговор за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 30.10.2023

Жителю Белгородской области вынесли приговор за изнасилование падчерицы

Белгородский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя за 36 эпизодов насильственных действий сексуального характера над своей РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:11

2023-10-30T19:11

2023-10-30T19:11

происшествия

белгородская область

россия

белгородский областной суд

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БЕЛГОРОД, 30 окт – РИА Новости. Белгородский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима местного жителя за 36 эпизодов насильственных действий сексуального характера над своей несовершеннолетней падчерицей, сообщила пресс-служба суда. По данным суда, осужденный на протяжении трёх лет издевался над своей несовершеннолетней падчерицей, совершив в отношении девочки 36 преступлений, связанных с сексуальным насилием. Проживая с осужденным в одном доме, девочка была лишена возможности скрыться от его домогательств. Все это происходило, когда мать подростка была на работе. Каждый раз девочка подвергалась физическому и психическому насилию и угрозам убийства. Экспертиза показала, что у ребенка развилось посттравматическое стрессовое расстройство, степень которого квалифицирована как тяжкий вред здоровью. Грайворонский районный суд признал его виновным и ему было назначено 15 лет лишения свободы и 2 года ограничения свободы, а также уплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей потерпевшей. "Апелляционным определением Белгородского областного суда приговор изменён, усилено наказание, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ (если хотя бы одно из преступлений, является тяжким) окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет с ограничением свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор оставлен без изменения", - говорится в релизе суда.

https://ria.ru/20231017/iznasilovanie-1903406902.html

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происшествия, белгородская область, россия, белгородский областной суд