Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан
Минтруд Таиланда сообщил об эвакуации из Израиля 7415 своих граждан
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Таиланд к настоящему моменту эвакуировал из Израиля 7415 своих граждан, сообщает в понедельник министерство труда страны, которое вместе с МИД отвечает за организацию эвакуационных авиарейсов.
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"В понедельник, 30 октября, четырьмя специальными авиарейсами в Таиланд вернулась очередная группа эвакуированных, в общей сложности 810 человек. Таким образом, общее число эвакуированных на 30 октября составляет 7415 человек", - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Ранее МИД Таиланда сообщал, что в течение понедельника в страну вернутся 844 человека.
МИД Таиланда также выпустил в понедельник новый информационный бюллетень со статистикой, связанной с гражданами страны, пострадавшими в Израиле, по состоянию на 30 октября. Число граждан Таиланда, погибших в результате конфликта между Израилем и движением ХАМАС, осталось прежним: 32 человека. Также не изменилось число раненых - 19 человек, шестеро из них все еще остаются в больницах, говорится в бюллетене.
Бюллетень подтверждает также уточненное ранее число тайцев, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа: 22 человека.
В Израиле на момент начала конфликта находились более 30 тысяч граждан Таиланда, в большинстве – гастарбайтеров, работавших там в качестве сельскохозяйственных рабочих в рамках двустороннего межправительственного соглашения. В течение последних недель более 9 тысяч человек из этого количества зарегистрировались в посольстве Таиланда в Тель-Авиве, как желающие эвакуироваться из Израиля. В масштабной операции по эвакуации таиландских граждан участвуют ВВС Таиланда и привлеченные таиландским правительством коммерческие авиакомпании.
На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин призвал всех тайцев, находящихся в Израиле, срочно эвакуироваться, "пока есть такая возможность", в связи с высокой вероятностью проведения Израилем полномасштабной наземной операции в Газе и вовлечения в конфликт других государств. В понедельник во время брифинга для СМИ в аэропорту перед вылетом с рабочим визитом в соседний Лаос Тхависин повторил свой призыв.