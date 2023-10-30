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Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан - РИА Новости, 30.10.2023
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16:18 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/iz-1906213512.html
Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан
Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан - РИА Новости, 30.10.2023
Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан
Таиланд к настоящему моменту эвакуировал из Израиля 7415 своих граждан, сообщает в понедельник министерство труда страны, которое вместе с МИД отвечает за... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T16:18
2023-10-30T16:18
в мире
таиланд
израиль
тель-авив
сеттха тхависин
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
общество
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БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Таиланд к настоящему моменту эвакуировал из Израиля 7415 своих граждан, сообщает в понедельник министерство труда страны, которое вместе с МИД отвечает за организацию эвакуационных авиарейсов. "В понедельник, 30 октября, четырьмя специальными авиарейсами в Таиланд вернулась очередная группа эвакуированных, в общей сложности 810 человек. Таким образом, общее число эвакуированных на 30 октября составляет 7415 человек", - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте министерства. Ранее МИД Таиланда сообщал, что в течение понедельника в страну вернутся 844 человека. МИД Таиланда также выпустил в понедельник новый информационный бюллетень со статистикой, связанной с гражданами страны, пострадавшими в Израиле, по состоянию на 30 октября. Число граждан Таиланда, погибших в результате конфликта между Израилем и движением ХАМАС, осталось прежним: 32 человека. Также не изменилось число раненых - 19 человек, шестеро из них все еще остаются в больницах, говорится в бюллетене. Бюллетень подтверждает также уточненное ранее число тайцев, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа: 22 человека. В Израиле на момент начала конфликта находились более 30 тысяч граждан Таиланда, в большинстве – гастарбайтеров, работавших там в качестве сельскохозяйственных рабочих в рамках двустороннего межправительственного соглашения. В течение последних недель более 9 тысяч человек из этого количества зарегистрировались в посольстве Таиланда в Тель-Авиве, как желающие эвакуироваться из Израиля. В масштабной операции по эвакуации таиландских граждан участвуют ВВС Таиланда и привлеченные таиландским правительством коммерческие авиакомпании. На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин призвал всех тайцев, находящихся в Израиле, срочно эвакуироваться, "пока есть такая возможность", в связи с высокой вероятностью проведения Израилем полномасштабной наземной операции в Газе и вовлечения в конфликт других государств. В понедельник во время брифинга для СМИ в аэропорту перед вылетом с рабочим визитом в соседний Лаос Тхависин повторил свой призыв.
https://ria.ru/20231007/izrail-1901183139.html
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в мире, таиланд, израиль, тель-авив, сеттха тхависин, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество
В мире, Таиланд, Израиль, Тель-Авив, Сеттха Тхависин, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Общество
Таиланд эвакуировал из Израиля 7,4 тысячи своих граждан

Минтруд Таиланда сообщил об эвакуации из Израиля 7415 своих граждан

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Таиланд к настоящему моменту эвакуировал из Израиля 7415 своих граждан, сообщает в понедельник министерство труда страны, которое вместе с МИД отвечает за организацию эвакуационных авиарейсов.
«
"В понедельник, 30 октября, четырьмя специальными авиарейсами в Таиланд вернулась очередная группа эвакуированных, в общей сложности 810 человек. Таким образом, общее число эвакуированных на 30 октября составляет 7415 человек", - говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
Ранее МИД Таиланда сообщал, что в течение понедельника в страну вернутся 844 человека.
МИД Таиланда также выпустил в понедельник новый информационный бюллетень со статистикой, связанной с гражданами страны, пострадавшими в Израиле, по состоянию на 30 октября. Число граждан Таиланда, погибших в результате конфликта между Израилем и движением ХАМАС, осталось прежним: 32 человека. Также не изменилось число раненых - 19 человек, шестеро из них все еще остаются в больницах, говорится в бюллетене.
Бюллетень подтверждает также уточненное ранее число тайцев, захваченных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа: 22 человека.
В Израиле на момент начала конфликта находились более 30 тысяч граждан Таиланда, в большинстве – гастарбайтеров, работавших там в качестве сельскохозяйственных рабочих в рамках двустороннего межправительственного соглашения. В течение последних недель более 9 тысяч человек из этого количества зарегистрировались в посольстве Таиланда в Тель-Авиве, как желающие эвакуироваться из Израиля. В масштабной операции по эвакуации таиландских граждан участвуют ВВС Таиланда и привлеченные таиландским правительством коммерческие авиакомпании.
На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин призвал всех тайцев, находящихся в Израиле, срочно эвакуироваться, "пока есть такая возможность", в связи с высокой вероятностью проведения Израилем полномасштабной наземной операции в Газе и вовлечения в конфликт других государств. В понедельник во время брифинга для СМИ в аэропорту перед вылетом с рабочим визитом в соседний Лаос Тхависин повторил свой призыв.
Обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
7 октября, 17:10
 
В миреТаиландИзраильТель-АвивСеттха ТхависинХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуОбщество
 
 
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