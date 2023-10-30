https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html

Состоящим в браке с россиянами иностранцам хотят давать РВП через два года

Состоящим в браке с россиянами иностранцам хотят давать РВП через два года - РИА Новости, 30.10.2023

Состоящим в браке с россиянами иностранцам хотят давать РВП через два года

В Совфеде предложили установить срок в два года для иностранцев, состоящих в браке с россиянами для получения разрешения на временное проживание в РФ вне... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:52

2023-10-30T11:52

2023-10-30T11:52

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153247/48/1532474825_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_ee59cba9707fcc4cb747fc157eb92597.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Совфеде предложили установить срок в два года для иностранцев, состоящих в браке с россиянами для получения разрешения на временное проживание в РФ вне правительственной квоты, соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил РИА Новости замглавы оборонного комитета СФ, автор документа Юрий Валяев. В случае заключения брака иностранного гражданина с гражданином РФ территориальный орган МВД по заявлению, поданному иностранцем, в четырехмесячный срок выдает разрешение на временное проживание в РФ либо отказывает ему в выдаче такого разрешения. "Двухлетний период нахождения в браке иностранного гражданина с гражданином Российской Федерации для получения права на проживание на данном этапе представляется достаточным. Потребуется ли его изменение, можно будет определить только по итогам мониторинга реализации соответствующей нормы", - сказал сенатор. По его мнению, установление более длительного периода может быть расценено, как "установление избыточных административных барьеров и нарушение гуманитарных принципов международного права". Валяев полагает, что законопроект отвечает современным реалиям, поскольку сейчас наличие брака с гражданином Российской Федерации является одним из самых простых и востребованных оснований получения иностранными гражданами законного миграционного статуса, в связи с чем "иностранные граждане, зачастую, для легализации на территории РФ используют институт брака без намерения создания семьи". Он привёл данные, в соответствии с которыми в 2021 и 2022 годах около 30% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание принято именно в связи с наличием у иностранного гражданина супруга (супруги) – гражданина Российской Федерации. За 9 месяцев 2023 года данная цифра составляет 40%. "В случае, если брак, послуживший основанием для получения иностранными гражданами разрешительных документов, будет признан судом недействительным, в том числе в связи с его фиктивности, выданные документы аннулируются. Территориальными органами МВД России при установлении признаков заключения иностранными гражданами фиктивных браков в органы прокуратуры направляются материалы в целях проверки выявленных обстоятельств и инициирования в судебном порядке признания браков недействительными. В органы прокуратуры направлено 728 таких материалов", - сказал парламентарий. Он пояснил, что в 2021 и 2022 годах по обозначенному основанию аннулировано 182 и 364 разрешительных документа соответственно. За 9 месяцев 2023 года миграционного статуса лишены 272 иностранных гражданина, заключивших фиктивные браки. "Усыновление" российских детей "Не менее популярно получение иностранными гражданами вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание в связи с наличием родителей, сына или дочери, состоящих в российском гражданстве. В 2021 и 2022 году количество решений о выдаче вида на жительство в связи с наличием детей или родителей – граждан Российской Федерации от общего количества решений о выдаче вида на жительство составило 47% и 59% соответственно. За 9 месяцев 2023 года данная цифра достигла 46%", - отметил Валяев. По словам законодателя, работа по данному направлению деятельности свидетельствует и о многочисленных случаях получения вида на жительство иностранными гражданами, установившими отцовство над российскими детьми. При этом речь идет об установлении отцовства во внесудебном порядке на основании заявления иностранного гражданина и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на момент рождения ребенка. "В данных случаях, как правило, заявитель биологическим отцом ребенка не является, с родственниками матери ребенка не знаком, на территории Российской Федерации находится непродолжительное время, с матерью ребенка отношения не поддерживает, в воспитании ребенка не участвует. Таким образом, в отсутствие требований и ограничений институт установления отцовства приобрел характер эффективного преступного инструмента, направленного на организацию в Российской Федерации незаконной миграции", - подчеркнул он. Законопроект, на наш взгляд, призван "исключить использование иностранными гражданами семейно-правовых отношений только в целях урегулирования своего правового положения на территории Российской Федерации вопреки национальным интересам", заключил политик.

https://ria.ru/20231026/grazhdanstvo-1905139678.html

https://ria.ru/20230912/grazhdanstvo-1895729175.html

https://ria.ru/20231011/grazhdanstvo-1902045645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия